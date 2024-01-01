01 января 2024

Заместители губернатора Шумкова подарили детям микроскоп, коньки и миксер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники курганского правительства исполнили новогодние желания детей из региона Фото:

Заместители губернатора Курганской области Вадима Шумкова Сергей Гаврин и Константин Ермаков, а также директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова подарили курганским детям микроскоп, коньки, миксер и мяч. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Члены правительства региона в рамках акции „Елка губернатора“ продолжают радовать маленьких жителей. Подарки от замгубернатора по экономической политике Сергея Гаврина получили сестры Даша и Настя из Катайского округа. Они увлекаются естественными науками. Микроскоп и набор юного химика им теперь очень пригодятся. Также он отправил фигурные коньки в поселок Варгаши для Анастасии», — указано в канале. Замгубернатора Константин Ермаков подарил девятикласснику из Юргамыша миксер и формы для выпечки.

А Ирина Саблукова сделала подарок мальчику Диме из села Мокроусово, который увлекается баскетболом и самбо. От руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ он получил баскетбольный мяч.

Ежегодно в рамках акции «Елка губернатора» представители власти и бизнеса исполняют около 130 детских желаний. Ранее Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу из Кургана и ее младшего брата, отец которых погиб в зоне проведения спецоперации. Кроме этого, сообщалось, что исполняющий обязанности первого замгубернатора Андрей Алексеев подарил двум детям из региона новогодние подарки. Также URA.RU писало, что перед праздником губернатор исполнил желания детей из Катайского и Шумихинского округов.

Замгубернатора Гаврин подарил сестрам из Катайского округа микроскоп и набор юного химика
Замгубернатора Гаврин подарил сестрам из Катайского округа микроскоп и набор юного химика
Фото:
Девятиклассник из Юргамыша получил от замгубернатора Константина Ермаков миксер и формы для выпечки
Девятиклассник из Юргамыша получил от замгубернатора Константина Ермаков миксер и формы для выпечки
Фото:
Ирина Саблукова (слева) подарила баскетбольный мяч мальчику Диме из Мокроусово
Ирина Саблукова (слева) подарила баскетбольный мяч мальчику Диме из Мокроусово
Фото:
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Заместители губернатора Курганской области Вадима Шумкова Сергей Гаврин и Константин Ермаков, а также директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова подарили курганским детям микроскоп, коньки, миксер и мяч. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Члены правительства региона в рамках акции „Елка губернатора“ продолжают радовать маленьких жителей. Подарки от замгубернатора по экономической политике Сергея Гаврина получили сестры Даша и Настя из Катайского округа. Они увлекаются естественными науками. Микроскоп и набор юного химика им теперь очень пригодятся. Также он отправил фигурные коньки в поселок Варгаши для Анастасии», — указано в канале. Замгубернатора Константин Ермаков подарил девятикласснику из Юргамыша миксер и формы для выпечки. А Ирина Саблукова сделала подарок мальчику Диме из села Мокроусово, который увлекается баскетболом и самбо. От руководителя департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ он получил баскетбольный мяч. Ежегодно в рамках акции «Елка губернатора» представители власти и бизнеса исполняют около 130 детских желаний. Ранее Шумков лично поздравил с наступающим Новым годом первоклассницу из Кургана и ее младшего брата, отец которых погиб в зоне проведения спецоперации. Кроме этого, сообщалось, что исполняющий обязанности первого замгубернатора Андрей Алексеев подарил двум детям из региона новогодние подарки. Также URA.RU писало, что перед праздником губернатор исполнил желания детей из Катайского и Шумихинского округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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