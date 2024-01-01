01 января 2024
31 декабря 2023

В самолете, летевшем в Тюмень, стало плохо подростку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Самолет приземлился в Рощино согласно расписанию Фото:

На борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Тюмень, стало плохо 17-летней девушке. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, девушка 17 лет, скорую по прибытию, плохое состояние. Расчетное время посадки в Тюмени — 03.07(мск). Посадка в 03.07(мск) благополучно», — указано в сообщении.

Агентство направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Тюмень, стало плохо 17-летней девушке. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, девушка 17 лет, скорую по прибытию, плохое состояние. Расчетное время посадки в Тюмени — 03.07(мск). Посадка в 03.07(мск) благополучно», — указано в сообщении. Агентство направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...