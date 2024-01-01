В самолете, летевшем в Тюмень, стало плохо подростку

Самолет приземлился в Рощино согласно расписанию
На борту самолета, который летел из Санкт-Петербурга в Тюмень, стало плохо 17-летней девушке. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, девушка 17 лет, скорую по прибытию, плохое состояние. Расчетное время посадки в Тюмени — 03.07(мск). Посадка в 03.07(мск) благополучно», — указано в сообщении.
Агентство направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
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