Shot: над Белгородом прозвучали шесть взрывов

В Белгороде сообщали о шести взрывах
Над Белгородом прозвучало шесть взрывов. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прозвучало над Белгородом. Жителей города просят спуститься в укрытия», — передают авторы канала. Также очевидцы сообщили о найденных обломках от снарядов в поселке Разумное.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал о воздушной тревоге в городе. Он призывал жителей эвакуироваться.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.