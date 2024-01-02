Shot: над Белгородом прозвучали шесть взрывов

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Пэтриот. ПВО. stock
В Белгороде сообщали о шести взрывах Фото:

Над Белгородом прозвучало шесть взрывов. Об этом сообщает Shot.

«Минимум шесть взрывов прозвучало над Белгородом. Жителей города просят спуститься в укрытия», — передают авторы канала. Также очевидцы сообщили о найденных обломках от снарядов в поселке Разумное.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал о воздушной тревоге в городе. Он призывал жителей эвакуироваться.

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Над Белгородом прозвучало шесть взрывов. Об этом сообщает Shot. «Минимум шесть взрывов прозвучало над Белгородом. Жителей города просят спуститься в укрытия», — передают авторы канала. Также очевидцы сообщили о найденных обломках от снарядов в поселке Разумное. Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал о воздушной тревоге в городе. Он призывал жителей эвакуироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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