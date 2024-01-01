Правительство РФ выделило ХМАО миллиарды рублей на дороги

Правительство России выделило ХМАО порядка 2,78 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Регион будет получать эти средства поэтапно на протяжении трех лет — с 2024 по 2026 год. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Нормативы распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. <…> Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 2024 год — 1,0991 млрд рублей, 2025 год — 1,4752 млрд рублей, 2026 год — 0,2105 млрд рублей», — указано в постановлении.
Субсидия, выделенная ХМАО, стала самой крупной из всех регионов «тюменской матрешки». Соседний Ямал получит 439 миллионов рублей, а Тюменская область — 2,224 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства дороги в Екатеринбург. Окружной депдорхоз отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе.
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