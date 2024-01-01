01 января 2024

Правительство РФ выделило ХМАО миллиарды рублей на дороги

Мишустин выделил 2,78 рублей ХМАО на ремонт дорог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, фуры, пробка, транспорт, зима, дорожный затор, дальнобойщики, большегрузы, трасса, дорога, вид сверху
Югра получит 2,78 миллиарда рублей от правительства РФ на транспорт Фото:

Правительство России выделило ХМАО порядка 2,78 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Регион будет получать эти средства поэтапно на протяжении трех лет — с 2024 по 2026 год. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Нормативы распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. <…> Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 2024 год — 1,0991 млрд рублей, 2025 год — 1,4752 млрд рублей, 2026 год — 0,2105 млрд рублей», — указано в постановлении.

Субсидия, выделенная ХМАО, стала самой крупной из всех регионов «тюменской матрешки». Соседний Ямал получит 439 миллионов рублей, а Тюменская область — 2,224 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства дороги в Екатеринбург. Окружной депдорхоз отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России выделило ХМАО порядка 2,78 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Регион будет получать эти средства поэтапно на протяжении трех лет — с 2024 по 2026 год. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Нормативы распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. <…> Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 2024 год — 1,0991 млрд рублей, 2025 год — 1,4752 млрд рублей, 2026 год — 0,2105 млрд рублей», — указано в постановлении. Субсидия, выделенная ХМАО, стала самой крупной из всех регионов «тюменской матрешки». Соседний Ямал получит 439 миллионов рублей, а Тюменская область — 2,224 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства дороги в Екатеринбург. Окружной депдорхоз отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...