Правительство РФ выделило ХМАО миллиарды рублей на дороги

Мишустин выделил 2,78 рублей ХМАО на ремонт дорог

02 января 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Югра получит 2,78 миллиарда рублей от правительства РФ на транспорт Фото: URA.RU © URA.RU Правительство России выделило ХМАО порядка 2,78 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Регион будет получать эти средства поэтапно на протяжении трех лет — с 2024 по 2026 год. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Нормативы распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. <…> Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 2024 год — 1,0991 млрд рублей, 2025 год — 1,4752 млрд рублей, 2026 год — 0,2105 млрд рублей», — указано в постановлении. Субсидия, выделенная ХМАО, стала самой крупной из всех регионов «тюменской матрешки». Соседний Ямал получит 439 миллионов рублей, а Тюменская область — 2,224 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства дороги в Екатеринбург. Окружной депдорхоз отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе.

Правительство России выделило ХМАО порядка 2,78 миллиардов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Регион будет получать эти средства поэтапно на протяжении трех лет — с 2024 по 2026 год. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Нормативы распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам РФ на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. <…> Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: 2024 год — 1,0991 млрд рублей, 2025 год — 1,4752 млрд рублей, 2026 год — 0,2105 млрд рублей», — указано в постановлении. Субсидия, выделенная ХМАО, стала самой крупной из всех регионов «тюменской матрешки». Соседний Ямал получит 439 миллионов рублей, а Тюменская область — 2,224 миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства дороги в Екатеринбург. Окружной депдорхоз отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе.