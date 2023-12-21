Власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства новой дороги в Екатеринбург

Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург ускорит развитие лесного комплекса Югры
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург поможет развитию лесного комплекса региона Фото:

Власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства новой дороги в Екатеринбург. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта URA.RU отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе.

«Строительство автомобильной дороги улучшит транспортную доступность юго-западной части ХМАО, появится дополнительный выход на промышленные районы Урала, будут сокращены транспортные расходы на доставку строительных материалов. Это положительно скажется на развитии лесопромышленного комплекса округа, а также малого бизнеса, придорожного сервиса. Кроме того, это поспособствует социально-экономическому развитию прилежащих к автомобильной дороге территорий», — сообщили корреспонденту агентства в Депдорхозе.

В Кондинском районе ХМАО, через который будет проходить трасса, сосредоточены лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Здесь расположен индустриальный парк «Кондинский», резиденты которого занимаются производством пиломатериалов, топливных брикетов и каркасных домов.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки подготовки к строительству новой дороги из Кондинского района Югры в Екатеринбург. Окружной депдорхоз собирается оштрафовать компанию за нарушение условий контракта.

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Власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства новой дороги в Екатеринбург. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта URA.RU отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе. «Строительство автомобильной дороги улучшит транспортную доступность юго-западной части ХМАО, появится дополнительный выход на промышленные районы Урала, будут сокращены транспортные расходы на доставку строительных материалов. Это положительно скажется на развитии лесопромышленного комплекса округа, а также малого бизнеса, придорожного сервиса. Кроме того, это поспособствует социально-экономическому развитию прилежащих к автомобильной дороге территорий», — сообщили корреспонденту агентства в Депдорхозе. В Кондинском районе ХМАО, через который будет проходить трасса, сосредоточены лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Здесь расположен индустриальный парк «Кондинский», резиденты которого занимаются производством пиломатериалов, топливных брикетов и каркасных домов. Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки подготовки к строительству новой дороги из Кондинского района Югры в Екатеринбург. Окружной депдорхоз собирается оштрафовать компанию за нарушение условий контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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