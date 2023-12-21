Власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства новой дороги в Екатеринбург

Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург ускорит развитие лесного комплекса Югры

21 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Новая дорога из ХМАО в Екатеринбург поможет развитию лесного комплекса региона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства новой дороги в Екатеринбург. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта URA.RU отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе. «Строительство автомобильной дороги улучшит транспортную доступность юго-западной части ХМАО, появится дополнительный выход на промышленные районы Урала, будут сокращены транспортные расходы на доставку строительных материалов. Это положительно скажется на развитии лесопромышленного комплекса округа, а также малого бизнеса, придорожного сервиса. Кроме того, это поспособствует социально-экономическому развитию прилежащих к автомобильной дороге территорий», — сообщили корреспонденту агентства в Депдорхозе. В Кондинском районе ХМАО, через который будет проходить трасса, сосредоточены лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Здесь расположен индустриальный парк «Кондинский», резиденты которого занимаются производством пиломатериалов, топливных брикетов и каркасных домов. Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки подготовки к строительству новой дороги из Кондинского района Югры в Екатеринбург. Окружной депдорхоз собирается оштрафовать компанию за нарушение условий контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО рассчитывают на неожиданный эффект от строительства новой дороги в Екатеринбург. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта URA.RU отметил, что новый транспортный коридор поможет развитию бизнеса и лесной промышленности в регионе. «Строительство автомобильной дороги улучшит транспортную доступность юго-западной части ХМАО, появится дополнительный выход на промышленные районы Урала, будут сокращены транспортные расходы на доставку строительных материалов. Это положительно скажется на развитии лесопромышленного комплекса округа, а также малого бизнеса, придорожного сервиса. Кроме того, это поспособствует социально-экономическому развитию прилежащих к автомобильной дороге территорий», — сообщили корреспонденту агентства в Депдорхозе. В Кондинском районе ХМАО, через который будет проходить трасса, сосредоточены лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Здесь расположен индустриальный парк «Кондинский», резиденты которого занимаются производством пиломатериалов, топливных брикетов и каркасных домов. Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки подготовки к строительству новой дороги из Кондинского района Югры в Екатеринбург. Окружной депдорхоз собирается оштрафовать компанию за нарушение условий контракта.