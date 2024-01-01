Мэр Карпинска навестил ребенка, которому заноза проткнула ягодицу на горке

Мэр Карпинска (Свердловская область) Андрей Клопов навестил семью, чей мальчик проткнул себе ягодицу занозой на горке. Глава рассказал URA.RU подробности своего визита.
«Побывали вместе с председателем думы Людмилой Манацкой в семье, с мальчиком все в порядке. Он известный у нас в городе паренек: занимается спортом — хоккеем, лыжами, на очень хорошем счету. Мы подарили ему сладкие подарки к Новому году», — рассказал Клопов.
Мэр добавил, что горка, где ребенок получил травму, пока закрыта. Следственным комитетом и прокуратурой ведется проверка. «Ситуация, конечно, неприятная, но, к счастью, сейчас все хорошо. Если виновные будут установлены, с них спросят. Пока для детворы работают другие горки в ледовом городке», — отметил чиновник.
12-летний мальчик катался с горки на площади Карпинска вечером 30 декабря, когда заноза в виде большой деревянной щепы проткнула ему ягодицу. Глава СКР Александр Бастрыкин взял этот случай под свой контроль.
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