01 января 2024

Мэр Карпинска навестил ребенка, которому заноза проткнула ягодицу на горке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горки в Экопарке. Тюмень , горка
ЧП произошло на деревянной горке (архивное фото) Фото:

Мэр Карпинска (Свердловская область) Андрей Клопов навестил семью, чей мальчик проткнул себе ягодицу занозой на горке. Глава рассказал URA.RU подробности своего визита.

«Побывали вместе с председателем думы Людмилой Манацкой в семье, с мальчиком все в порядке. Он известный у нас в городе паренек: занимается спортом — хоккеем, лыжами, на очень хорошем счету. Мы подарили ему сладкие подарки к Новому году», — рассказал Клопов.

Мэр добавил, что горка, где ребенок получил травму, пока закрыта. Следственным комитетом и прокуратурой ведется проверка. «Ситуация, конечно, неприятная, но, к счастью, сейчас все хорошо. Если виновные будут установлены, с них спросят. Пока для детворы работают другие горки в ледовом городке», — отметил чиновник.

12-летний мальчик катался с горки на площади Карпинска вечером 30 декабря, когда заноза в виде большой деревянной щепы проткнула ему ягодицу. Глава СКР Александр Бастрыкин взял этот случай под свой контроль.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Карпинска (Свердловская область) Андрей Клопов навестил семью, чей мальчик проткнул себе ягодицу занозой на горке. Глава рассказал URA.RU подробности своего визита. «Побывали вместе с председателем думы Людмилой Манацкой в семье, с мальчиком все в порядке. Он известный у нас в городе паренек: занимается спортом — хоккеем, лыжами, на очень хорошем счету. Мы подарили ему сладкие подарки к Новому году», — рассказал Клопов. Мэр добавил, что горка, где ребенок получил травму, пока закрыта. Следственным комитетом и прокуратурой ведется проверка. «Ситуация, конечно, неприятная, но, к счастью, сейчас все хорошо. Если виновные будут установлены, с них спросят. Пока для детворы работают другие горки в ледовом городке», — отметил чиновник. 12-летний мальчик катался с горки на площади Карпинска вечером 30 декабря, когда заноза в виде большой деревянной щепы проткнула ему ягодицу. Глава СКР Александр Бастрыкин взял этот случай под свой контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...