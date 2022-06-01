Директор свердловского лицея хотела уволиться из-за ЛГБТ-скандала

Но план команды Соловьева разрушила мэрия, переиграв министра. Рассказываем, как все было

01 июня 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Родители учащихся лицея №12 вышли на митинг после того, как соратники Владимира Соловьева выложили видео с провокационным танцем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Перед тем, как губернатор Евгений Куйвашев вступился за Любовь Кулеву, директора лицея №12, оказавшегося в центре ЛГБТ-скандала, она действительно подала в отставку. Но вместо того, чтобы принять ее заявление, горадминистрация провернула многоходовку по спасению заслуженного менеджера. Это выяснило URA.RU, восстанавливая хронологию конфликта в публичном споре с авторами telegram-канала «УралLIVE» — местного филиала медиа-сетки телеведущего Владимира Соловьева. Резонанс вокруг престижного лицея начался как раз с него. Днем 31 мая Соловьев поделился видео (с плашкой «УралLIVE») танца старшеклассников, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ. После разноса от регионального министра образования Юрия Биктуганова в учреждение тут же выехала инспекция. Почти одновременно — около 16:00 — мэрия и областной департамент информполитики (ДИП) подвели итоги выезда. Администрация, изначально занявшая сторону Кулевой, заявила, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. А ДИП со ссылкой на Биктуганова передал, что «руководителя образовательного учреждения необходимо уволить». По некоторым данным, срок контракта Любови Кулевой с мэрией заканчивается через три года Фото: сайт администрации В 16:53 «УралLIVE» сообщил, что «поддержавшая развратников директор Любовь Кулева уже уволена». Впоследствии авторы канала обратят внимание, что сделали свою публикацию еще до заявления губернатора Евгения Куйвашева, который заступился за директора. Но, по данным URA.RU, утверждение, что Кулева уволена, было фейковым изначально. Хотя сама Любовь Кулева ситуацию пока не комментирует, известно, что после того, как Биктуганов высказал свою позицию, она и правда написала заявление по собственному. «На Любовь Михайловну оказывалось колоссальное психологическое давление, и она, видимо, не выдержала», — объяснил источник URA.RU в образовательном учреждении. Однако ее работодатель — мэрия — это заявление не принял (то есть Кулева уволена не была). По двум причинам. Первая — ее заслуги и огромный менеджерский опыт (более 30 лет). Вторая — отсутствие вменяемого преемника. «Лицей №12 объединил под себя школы №6 и №9. Это огромное хозяйство — больше трех тысяч учеников. Такой комплекс никто из городских директоров не хотел брать», — объяснил статусный коллега Кулевой. Защищая Кулеву, чиновники решили не спорить с Биктугановым. Они действовали хитрее — через родителей. Новость по теме Лицею, попавшему в ЛГБТ-скандал, накрутили негативные отзывы. Скрин Около 19 часов у лицея начали собираться (хотя кого-то из них Кулева лично просила не выходить) сторонники директора и журналисты. На месте объявили сбор подписей в поддержку Кулевой и подготовили обращение к главе региона. В 22:30 Куйвашев заявил, что «не допустит, чтобы Любовь Михайловна Кулева из-за этой шутки (то есть танца — прим. URA.RU) была уволена». На это и был расчет (учитывая, что Куйвашев готовится к избирательной кампании). «Такая кооперация — не стихийна. Чтобы предотвратить отставку, не вступая при этом в лобовое столкновение с министерством, администрация подключила самых активных родителей. По школьным WhatsApp-чатам тут же пошли анонсы собрания», — рассказал один из основных участников сбора подписей в поддержку Кулевой. За два часа Кулеву поддержали более 1,3 тысячи человек. Хотя в департаменте образования эту информацию пока не подтверждают. Там говорят, что проверка в учреждении продолжается (сроки ее окончания пока не известны). В родительских чатах распространяли такие призывы, на участвовать никого не заставляли Скрин предоставлен читателем URA.RU Скандал вокруг лицея №12 — по-настоящему федеральный. Об этом говорят не только большие сюжеты в «Яндекс.Новостях», но и внимание знаменитостей. Например, вместе с Соловьевым руководство лицея за танец раскритиковала телеведущая, медиаменеджер Тина Канделаки. А солидарность с Куйвашевым высказала журналистка Ксения Собчак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Перед тем, как губернатор Евгений Куйвашев вступился за Любовь Кулеву, директора лицея №12, оказавшегося в центре ЛГБТ-скандала, она действительно подала в отставку. Но вместо того, чтобы принять ее заявление, горадминистрация провернула многоходовку по спасению заслуженного менеджера. Это выяснило URA.RU, восстанавливая хронологию конфликта в публичном споре с авторами telegram-канала «УралLIVE» — местного филиала медиа-сетки телеведущего Владимира Соловьева. Резонанс вокруг престижного лицея начался как раз с него. Днем 31 мая Соловьев поделился видео (с плашкой «УралLIVE») танца старшеклассников, в котором можно усмотреть признаки ЛГБТ. После разноса от регионального министра образования Юрия Биктуганова в учреждение тут же выехала инспекция. Почти одновременно — около 16:00 — мэрия и областной департамент информполитики (ДИП) подвели итоги выезда. Администрация, изначально занявшая сторону Кулевой, заявила, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. А ДИП со ссылкой на Биктуганова передал, что «руководителя образовательного учреждения необходимо уволить». В 16:53 «УралLIVE» сообщил, что «поддержавшая развратников директор Любовь Кулева уже уволена». Впоследствии авторы канала обратят внимание, что сделали свою публикацию еще до заявления губернатора Евгения Куйвашева, который заступился за директора. Но, по данным URA.RU, утверждение, что Кулева уволена, было фейковым изначально. Хотя сама Любовь Кулева ситуацию пока не комментирует, известно, что после того, как Биктуганов высказал свою позицию, она и правда написала заявление по собственному. «На Любовь Михайловну оказывалось колоссальное психологическое давление, и она, видимо, не выдержала», — объяснил источник URA.RU в образовательном учреждении. Однако ее работодатель — мэрия — это заявление не принял (то есть Кулева уволена не была). По двум причинам. Первая — ее заслуги и огромный менеджерский опыт (более 30 лет). Вторая — отсутствие вменяемого преемника. «Лицей №12 объединил под себя школы №6 и №9. Это огромное хозяйство — больше трех тысяч учеников. Такой комплекс никто из городских директоров не хотел брать», — объяснил статусный коллега Кулевой. Защищая Кулеву, чиновники решили не спорить с Биктугановым. Они действовали хитрее — через родителей. Около 19 часов у лицея начали собираться (хотя кого-то из них Кулева лично просила не выходить) сторонники директора и журналисты. На месте объявили сбор подписей в поддержку Кулевой и подготовили обращение к главе региона. В 22:30 Куйвашев заявил, что «не допустит, чтобы Любовь Михайловна Кулева из-за этой шутки (то есть танца — прим. URA.RU) была уволена». На это и был расчет (учитывая, что Куйвашев готовится к избирательной кампании). «Такая кооперация — не стихийна. Чтобы предотвратить отставку, не вступая при этом в лобовое столкновение с министерством, администрация подключила самых активных родителей. По школьным WhatsApp-чатам тут же пошли анонсы собрания», — рассказал один из основных участников сбора подписей в поддержку Кулевой. За два часа Кулеву поддержали более 1,3 тысячи человек. Хотя в департаменте образования эту информацию пока не подтверждают. Там говорят, что проверка в учреждении продолжается (сроки ее окончания пока не известны). Скандал вокруг лицея №12 — по-настоящему федеральный. Об этом говорят не только большие сюжеты в «Яндекс.Новостях», но и внимание знаменитостей. Например, вместе с Соловьевым руководство лицея за танец раскритиковала телеведущая, медиаменеджер Тина Канделаки. А солидарность с Куйвашевым высказала журналистка Ксения Собчак.