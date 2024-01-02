В мире Азия Al Ekhbariya: Саудовская Аравия вошла в состав БРИКС 02 января 2024 в 18:52 Размер текста - 17 + Саудовская Аравия пополнила состав участников БРИКС, сообщает Al Ekhbariya Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС и стала полноправным членом этой организации. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya. «Официально началось полноправное членство Саудовской Аравии в группе БРИКС», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это решение будет способствовать укреплению позиций королевства на мировой арене, так как в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие. Ранее стало известно, что шесть новых стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ — присоединятся к БРИКС. Позже Аргентина отклонила приглашение стать участником объединения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия со своей стороны принимает все необходимые меры для укрепления позиции этого межгосударственного объединения на международной арене, передает РАПСИ. Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС и стала полноправным членом этой организации. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya. «Официально началось полноправное членство Саудовской Аравии в группе БРИКС», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это решение будет способствовать укреплению позиций королевства на мировой арене, так как в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие. Ранее стало известно, что шесть новых стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ — присоединятся к БРИКС. Позже Аргентина отклонила приглашение стать участником объединения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия со своей стороны принимает все необходимые меры для укрепления позиции этого межгосударственного объединения на международной арене, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям