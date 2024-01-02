Al Ekhbariya: Саудовская Аравия вошла в состав БРИКС

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Саудовская Аравия пополнила состав участников БРИКС, сообщает Al Ekhbariya Фото:

Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС и стала полноправным членом этой организации. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.

«Официально началось полноправное членство Саудовской Аравии в группе БРИКС», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это решение будет способствовать укреплению позиций королевства на мировой арене, так как в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие.

Ранее стало известно, что шесть новых стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ — присоединятся к БРИКС. Позже Аргентина отклонила приглашение стать участником объединения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия со своей стороны принимает все необходимые меры для укрепления позиции этого межгосударственного объединения на международной арене, передает РАПСИ.

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Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС и стала полноправным членом этой организации. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya. «Официально началось полноправное членство Саудовской Аравии в группе БРИКС», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это решение будет способствовать укреплению позиций королевства на мировой арене, так как в БРИКС входят такие страны, как Россия, Китай и другие. Ранее стало известно, что шесть новых стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ — присоединятся к БРИКС. Позже Аргентина отклонила приглашение стать участником объединения. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия со своей стороны принимает все необходимые меры для укрепления позиции этого межгосударственного объединения на международной арене, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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