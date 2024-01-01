01 января 2024

В Тюмени сутки не могут найти миллиардера, выигравшего в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
Розыгрыш миллиарда состоялся 1 января Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Имя тюменца, который выиграл миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор остается неизвестно, так как победитель еще не связался с организаторами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото».

«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу. Он может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — пояснили URA.RU в «Столото».

Ранее агентство писало о том, что счастливым обладателем главного приза в лотерее «Столото» стал житель Тюмени. Праздничный эфир с розыгрышем миллиарда рублей состоялся 1 января.

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Имя тюменца, который выиграл миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор остается неизвестно, так как победитель еще не связался с организаторами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото». «Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу. Он может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — пояснили URA.RU в «Столото». Ранее агентство писало о том, что счастливым обладателем главного приза в лотерее «Столото» стал житель Тюмени. Праздничный эфир с розыгрышем миллиарда рублей состоялся 1 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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