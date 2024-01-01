В Тюмени сутки не могут найти миллиардера, выигравшего в лотерею

02 января 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Розыгрыш миллиарда состоялся 1 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Имя тюменца, который выиграл миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор остается неизвестно, так как победитель еще не связался с организаторами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото». «Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу. Он может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — пояснили URA.RU в «Столото». Ранее агентство писало о том, что счастливым обладателем главного приза в лотерее «Столото» стал житель Тюмени. Праздничный эфир с розыгрышем миллиарда рублей состоялся 1 января.

Имя тюменца, который выиграл миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор остается неизвестно, так как победитель еще не связался с организаторами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото». «Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу. Он может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — пояснили URA.RU в «Столото». Ранее агентство писало о том, что счастливым обладателем главного приза в лотерее «Столото» стал житель Тюмени. Праздничный эфир с розыгрышем миллиарда рублей состоялся 1 января.