В Тюмени сутки не могут найти миллиардера, выигравшего в лотерею

Имя тюменца, который выиграл миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор остается неизвестно, так как победитель еще не связался с организаторами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото».
«Победитель еще не вышел на связь с организаторами. Как правило, участники обращаются не сразу. Он может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — пояснили URA.RU в «Столото».
Ранее агентство писало о том, что счастливым обладателем главного приза в лотерее «Столото» стал житель Тюмени. Праздничный эфир с розыгрышем миллиарда рублей состоялся 1 января.
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