Шаман из ХМАО предсказал погоду на 2024 год

02 января 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Шаман уверен, что 2024 год в Югре будет теплым Фото: Сергей Русанов © URA.RU Шаман из Ханты-Мансийска предсказал погоду на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что, согласно народным приметам ханты и манси, этот год будет теплым, поскольку в день зимнего солнцестояния в Югре стояла аномально теплая погода. «Год должен быть очень теплый. Все потому, что 22 декабря в округе было тепло, да и чуть позже были дожди. Для декабря такая погода у нас в Югре — большая редкость», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что последний раз такое потепление было около 10 лет назад. «Тогда вся рыба, которую мы морозили на зиму, растаяла. И год тоже выдался теплый», — поделился шаман. Ранее URA.RU писало, что шаман предсказал политическую стабильность в Югре. Духи предков поведали ему, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сохранит свой пост после президентских выборов.

Шаман из Ханты-Мансийска предсказал погоду на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что, согласно народным приметам ханты и манси, этот год будет теплым, поскольку в день зимнего солнцестояния в Югре стояла аномально теплая погода. «Год должен быть очень теплый. Все потому, что 22 декабря в округе было тепло, да и чуть позже были дожди. Для декабря такая погода у нас в Югре — большая редкость», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что последний раз такое потепление было около 10 лет назад. «Тогда вся рыба, которую мы морозили на зиму, растаяла. И год тоже выдался теплый», — поделился шаман. Ранее URA.RU писало, что шаман предсказал политическую стабильность в Югре. Духи предков поведали ему, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сохранит свой пост после президентских выборов.