01 января 2024

Шаман из ХМАО предсказал погоду на 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, бубен, шаман, камлание
Шаман уверен, что 2024 год в Югре будет теплым Фото:

Шаман из Ханты-Мансийска предсказал погоду на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что, согласно народным приметам ханты и манси, этот год будет теплым, поскольку в день зимнего солнцестояния в Югре стояла аномально теплая погода.

«Год должен быть очень теплый. Все потому, что 22 декабря в округе было тепло, да и чуть позже были дожди. Для декабря такая погода у нас в Югре — большая редкость», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что последний раз такое потепление было около 10 лет назад. «Тогда вся рыба, которую мы морозили на зиму, растаяла. И год тоже выдался теплый», — поделился шаман.

Ранее URA.RU писало, что шаман предсказал политическую стабильность в Югре. Духи предков поведали ему, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сохранит свой пост после президентских выборов.

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Шаман из Ханты-Мансийска предсказал погоду на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что, согласно народным приметам ханты и манси, этот год будет теплым, поскольку в день зимнего солнцестояния в Югре стояла аномально теплая погода. «Год должен быть очень теплый. Все потому, что 22 декабря в округе было тепло, да и чуть позже были дожди. Для декабря такая погода у нас в Югре — большая редкость», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что последний раз такое потепление было около 10 лет назад. «Тогда вся рыба, которую мы морозили на зиму, растаяла. И год тоже выдался теплый», — поделился шаман. Ранее URA.RU писало, что шаман предсказал политическую стабильность в Югре. Духи предков поведали ему, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сохранит свой пост после президентских выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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