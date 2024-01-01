Шаман из ХМАО предсказал погоду на 2024 год

Шаман из Ханты-Мансийска предсказал погоду на 2024 год. В беседе с журналистом URA.RU он сообщил, что, согласно народным приметам ханты и манси, этот год будет теплым, поскольку в день зимнего солнцестояния в Югре стояла аномально теплая погода.
«Год должен быть очень теплый. Все потому, что 22 декабря в округе было тепло, да и чуть позже были дожди. Для декабря такая погода у нас в Югре — большая редкость», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что последний раз такое потепление было около 10 лет назад. «Тогда вся рыба, которую мы морозили на зиму, растаяла. И год тоже выдался теплый», — поделился шаман.
Ранее URA.RU писало, что шаман предсказал политическую стабильность в Югре. Духи предков поведали ему, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сохранит свой пост после президентских выборов.
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