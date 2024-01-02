Названа предварительная причина взрывов в центре Нью-Йорка

Консул РФ Захаров: причиной взрывов в Нью-Йорке являются неполадки в электросети
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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., пожарная машина, нью йорк
Взрывы в Нью-Йорке могут быть вызваны неполадками на подстанциях, заявил Александр Захаров Фото:

Причинами взрывов в Нью-Йорке могут быть неполадки в электросети и на подстанциях. Об этом заявил консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

«Скорее всего, это связано с неполадками в электросети», — передает слова Захарова РИА Новости. Он добавил, что также причинами для взрыва могли послужить неисправности на подстанциях.

В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные прибыли на место происшествия. По словам жителей города, взрывы сопровождались тряски и вибрацией зданий.

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Причинами взрывов в Нью-Йорке могут быть неполадки в электросети и на подстанциях. Об этом заявил консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. «Скорее всего, это связано с неполадками в электросети», — передает слова Захарова РИА Новости. Он добавил, что также причинами для взрыва могли послужить неисправности на подстанциях. В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные прибыли на место происшествия. По словам жителей города, взрывы сопровождались тряски и вибрацией зданий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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