Названа предварительная причина взрывов в центре Нью-Йорка

Взрывы в Нью-Йорке могут быть вызваны неполадками на подстанциях, заявил Александр Захаров
Причинами взрывов в Нью-Йорке могут быть неполадки в электросети и на подстанциях. Об этом заявил консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.
«Скорее всего, это связано с неполадками в электросети», — передает слова Захарова РИА Новости. Он добавил, что также причинами для взрыва могли послужить неисправности на подстанциях.
В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные прибыли на место происшествия. По словам жителей города, взрывы сопровождались тряски и вибрацией зданий.
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