В мире США Названа предварительная причина взрывов в центре Нью-Йорка Консул РФ Захаров: причиной взрывов в Нью-Йорке являются неполадки в электросети 02 января 2024 в 21:05 Размер текста - 17 + Взрывы в Нью-Йорке могут быть вызваны неполадками на подстанциях, заявил Александр Захаров Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Причинами взрывов в Нью-Йорке могут быть неполадки в электросети и на подстанциях. Об этом заявил консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. «Скорее всего, это связано с неполадками в электросети», — передает слова Захарова РИА Новости. Он добавил, что также причинами для взрыва могли послужить неисправности на подстанциях. В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные прибыли на место происшествия. По словам жителей города, взрывы сопровождались тряски и вибрацией зданий. Причинами взрывов в Нью-Йорке могут быть неполадки в электросети и на подстанциях. Об этом заявил консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. «Скорее всего, это связано с неполадками в электросети», — передает слова Захарова РИА Новости. Он добавил, что также причинами для взрыва могли послужить неисправности на подстанциях. В районе Манхэттена в Нью-Йорке произошла серия взрывов. Пожарные прибыли на место происшествия. По словам жителей города, взрывы сопровождались тряски и вибрацией зданий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям