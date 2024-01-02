В мире Украина На Украине испугались повторных ударов России Спикер ВВС ВСУ Игнат: РФ понадобится 4 дня для повторного удара по Украине 02 января 2024 в 21:16 Размер текста - 17 + России не составит труда нанести повторный массированный удар по Украине через четыре дня, заявил Юрий Игнат Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России потребуется всего четыре дня для подготовки к повторному массированному ракетному удару. Об этом рассказал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «РФ нужно четыре дня для подготовки к массированному ракетному удару, как был сегодня утром», — передает слова Игната украинский телеканал ТСН. Он объяснил, что ракета запрограммирована с определенным маршрутом, включая повороты вправо и влево, а также точку нанесения удара. Данное технологическое изделие программируется специалистами, поэтому предполагается, что у России не составить труда подготовить повторную атаку в сжаты сроки, заключил Игнат. По всей территории Украины 2 января произошли взрывы. Были атакованы военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны. Удары ВС РФ привели к отключению электричества и воды. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. России потребуется всего четыре дня для подготовки к повторному массированному ракетному удару. Об этом рассказал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «РФ нужно четыре дня для подготовки к массированному ракетному удару, как был сегодня утром», — передает слова Игната украинский телеканал ТСН. Он объяснил, что ракета запрограммирована с определенным маршрутом, включая повороты вправо и влево, а также точку нанесения удара. Данное технологическое изделие программируется специалистами, поэтому предполагается, что у России не составить труда подготовить повторную атаку в сжаты сроки, заключил Игнат. По всей территории Украины 2 января произошли взрывы. Были атакованы военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны. Удары ВС РФ привели к отключению электричества и воды. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям