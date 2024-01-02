На Украине испугались повторных ударов России

России потребуется всего четыре дня для подготовки к повторному массированному ракетному удару. Об этом рассказал представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«РФ нужно четыре дня для подготовки к массированному ракетному удару, как был сегодня утром», — передает слова Игната украинский телеканал ТСН. Он объяснил, что ракета запрограммирована с определенным маршрутом, включая повороты вправо и влево, а также точку нанесения удара. Данное технологическое изделие программируется специалистами, поэтому предполагается, что у России не составить труда подготовить повторную атаку в сжаты сроки, заключил Игнат.
По всей территории Украины 2 января произошли взрывы. Были атакованы военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны. Удары ВС РФ привели к отключению электричества и воды. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.
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