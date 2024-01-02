ABC: «взрывы» в Нью-Йорке произошли из-за землетрясения

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В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 1,7, сообщает ABC Фото:

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Представители официальных органов утверждают, что подземные толчки магнитудой 1,7 разбудили жителей Рузвельта-Айленда и привели к временному отключению электричества во вторник утром. Очевидцы сообщали о шуме в момент происшествия, который был похож на звуки взрывов.

«Сообщения о землетрясении магнитудой 1,7 поступили в 5:45 утра. Жители говорят, что их разбудил громкий шум, похожий на взрывы. В этот момент они почувствовали, как трясутся их дома», — передает сообщение официальных органов ABC. Там добавили, что в результате землетрясения произошло временное отключение электричества в зданиях на Рузвельт-Айленде.

Представители служб экстренного реагирования провели проверку структурной целостности зданий и не обнаружили повреждений. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в материале.

В районе Манхэттена в Нью-Йорке 2 января произошла серия взрывов. На месте происшествия работали пожарные. Возможными причинами взрывов могли являться неполадки в электросети и на подстанциях.

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В Нью-Йорке произошло землетрясение. Представители официальных органов утверждают, что подземные толчки магнитудой 1,7 разбудили жителей Рузвельта-Айленда и привели к временному отключению электричества во вторник утром. Очевидцы сообщали о шуме в момент происшествия, который был похож на звуки взрывов. «Сообщения о землетрясении магнитудой 1,7 поступили в 5:45 утра. Жители говорят, что их разбудил громкий шум, похожий на взрывы. В этот момент они почувствовали, как трясутся их дома», — передает сообщение официальных органов ABC. Там добавили, что в результате землетрясения произошло временное отключение электричества в зданиях на Рузвельт-Айленде. Представители служб экстренного реагирования провели проверку структурной целостности зданий и не обнаружили повреждений. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в материале. В районе Манхэттена в Нью-Йорке 2 января произошла серия взрывов. На месте происшествия работали пожарные. Возможными причинами взрывов могли являться неполадки в электросети и на подстанциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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