ABC: «взрывы» в Нью-Йорке произошли из-за землетрясения

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Представители официальных органов утверждают, что подземные толчки магнитудой 1,7 разбудили жителей Рузвельта-Айленда и привели к временному отключению электричества во вторник утром. Очевидцы сообщали о шуме в момент происшествия, который был похож на звуки взрывов.
«Сообщения о землетрясении магнитудой 1,7 поступили в 5:45 утра. Жители говорят, что их разбудил громкий шум, похожий на взрывы. В этот момент они почувствовали, как трясутся их дома», — передает сообщение официальных органов ABC. Там добавили, что в результате землетрясения произошло временное отключение электричества в зданиях на Рузвельт-Айленде.
Представители служб экстренного реагирования провели проверку структурной целостности зданий и не обнаружили повреждений. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в материале.
В районе Манхэттена в Нью-Йорке 2 января произошла серия взрывов. На месте происшествия работали пожарные. Возможными причинами взрывов могли являться неполадки в электросети и на подстанциях.
В Нью-Йорке произошло землетрясение. Представители официальных органов утверждают, что подземные толчки магнитудой 1,7 разбудили жителей Рузвельта-Айленда и привели к временному отключению электричества во вторник утром. Очевидцы сообщали о шуме в момент происшествия, который был похож на звуки взрывов. «Сообщения о землетрясении магнитудой 1,7 поступили в 5:45 утра. Жители говорят, что их разбудил громкий шум, похожий на взрывы. В этот момент они почувствовали, как трясутся их дома», — передает сообщение официальных органов ABC. Там добавили, что в результате землетрясения произошло временное отключение электричества в зданиях на Рузвельт-Айленде. Представители служб экстренного реагирования провели проверку структурной целостности зданий и не обнаружили повреждений. Информация о пострадавших отсутствует, заключили в материале. В районе Манхэттена в Нью-Йорке 2 января произошла серия взрывов. На месте происшествия работали пожарные. Возможными причинами взрывов могли являться неполадки в электросети и на подстанциях.