Как встречают Рождество в зоне СВО

Командир «Русского Легиона»: священники специально приезжают к бойцам в зону СВО

07 января 2024 в 05:04 Размер текста - 17 +

Бойцы стараются посетить ближайшие церкви во время Рожества Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многие бойцы в зоне СВО встречают Рождество прямо на боевом дежурстве, к ним приезжают священники. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. Статья по теме Чем занимается военное духовенство на фронте «Рождество в ночь с 6 на 7 января кто-то на боевом дежурстве встречает. Кто на отдыхе или ротации, тот ищет возможности посетить близлежащую церковь, попасть на рождественское богослужение. Да, сейчас довольно распространенная практика приезда православных священников в войска в зоне СВО. Приезжают и на Рождество тоже, как на главный православный праздник. Собираются бойцы, кто не на боевом дежурстве, проводится богослужение прямо на месте», — сказал Сергей Фомченков. Новый год бойцы тоже отметили скромно. По словам исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», первого министра государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Героя ДНР, полковника запаса Андрея Пинчука, они не употребляют алкоголь, а командование объезжает подразделение и выполняет роль Деда Мороза. В ночь с 6 на 7 января православные встречают Рождество. Ранее протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно (Отец Лев) заявил, что россияне давно отошли от главных традиций празднования Рождества — совершения добрых дел и милосердия.

Многие бойцы в зоне СВО встречают Рождество прямо на боевом дежурстве, к ним приезжают священники. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Рождество в ночь с 6 на 7 января кто-то на боевом дежурстве встречает. Кто на отдыхе или ротации, тот ищет возможности посетить близлежащую церковь, попасть на рождественское богослужение. Да, сейчас довольно распространенная практика приезда православных священников в войска в зоне СВО. Приезжают и на Рождество тоже, как на главный православный праздник. Собираются бойцы, кто не на боевом дежурстве, проводится богослужение прямо на месте», — сказал Сергей Фомченков. Новый год бойцы тоже отметили скромно. По словам исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», первого министра государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Героя ДНР, полковника запаса Андрея Пинчука, они не употребляют алкоголь, а командование объезжает подразделение и выполняет роль Деда Мороза. В ночь с 6 на 7 января православные встречают Рождество. Ранее протоиерей, ректор Тульской православной классической гимназии Лев Махно (Отец Лев) заявил, что россияне давно отошли от главных традиций празднования Рождества — совершения добрых дел и милосердия.