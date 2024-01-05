В Краснотурьинске (Свердловская область) на 77 году жизни скончался актер и режиссер местного театра кукол Виктор Савин. Его смерти предшествовала продолжительная болезнь, сообщают его коллеги в группе Краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте».
«Виктор Викторович с 1986 года был актером и режиссером Краснотурьинского театра кукол, с 2007 году работал главным режиссером. Его спектакли продолжают жить на нашей сцене. Его творческий подход, способность раскрыть таланты каждого исполнителя и привнести в спектакль что-то особенное — это то, за что мы всегда будем помнить этого удивительного Мастера», — скорбят коллеги.
Для Краснотурьинского театра кукол это уже третья потеря с октября 2022 года. Тогда на трассе в столкновении с грузовиком погибли две актрисы театра, возвращавшиеся с гастролей.
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