05 января 2024

Скончался режиссер свердловского театра. Фото

В Краснотурьинске скончался режиссер театра кукол Виктор Савин
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, гвоздики, прощание, цветы
В Краснотурьинске прощаются с актером и режиссером театра кукол Виктором Савиным Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) на 77 году жизни скончался актер и режиссер местного театра кукол Виктор Савин. Его смерти предшествовала продолжительная болезнь, сообщают его коллеги в группе Краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте».

«Виктор Викторович с 1986 года был актером и режиссером Краснотурьинского театра кукол, с 2007 году работал главным режиссером. Его спектакли продолжают жить на нашей сцене. Его творческий подход, способность раскрыть таланты каждого исполнителя и привнести в спектакль что-то особенное — это то, за что мы всегда будем помнить этого удивительного Мастера», — скорбят коллеги.

Для Краснотурьинского театра кукол это уже третья потеря с октября 2022 года. Тогда на трассе в столкновении с грузовиком погибли две актрисы театра, возвращавшиеся с гастролей.

Виктор Викторович работал в театре долгие годы
Виктор Викторович работал в театре долгие годы
Фото:

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В Краснотурьинске (Свердловская область) на 77 году жизни скончался актер и режиссер местного театра кукол Виктор Савин. Его смерти предшествовала продолжительная болезнь, сообщают его коллеги в группе Краснотурьинского театра кукол в соцсети «ВКонтакте». «Виктор Викторович с 1986 года был актером и режиссером Краснотурьинского театра кукол, с 2007 году работал главным режиссером. Его спектакли продолжают жить на нашей сцене. Его творческий подход, способность раскрыть таланты каждого исполнителя и привнести в спектакль что-то особенное — это то, за что мы всегда будем помнить этого удивительного Мастера», — скорбят коллеги. Для Краснотурьинского театра кукол это уже третья потеря с октября 2022 года. Тогда на трассе в столкновении с грузовиком погибли две актрисы театра, возвращавшиеся с гастролей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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