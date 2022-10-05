В свердловском городе простились с актрисами театра кукол, которые погибли в ДТП

В Краснотурьинске (Свердловская область) 6 октября простились с актрисами театра кукол Кристиной Шварц и Юлией Арабей, которые погибли в аварии 2 октября. Женщин проводили в последний путь под аплодисменты.
«Творческий коллектив театра практически в полном составе попал в чудовищную автокатастрофу. Шок, боль, стресс. Мы потеряли наших любимых актрис, наших подруг, наших звездочек — Кристину и Юлию», — заявили в театре и поблагодарили театральное сообщество России за поддержку.
Авария с участием автобуса, в котором ехали артисты Краснотурьинского кукольного театра с гастролей, произошла ночью 2 октября. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей.
Соболезнования театру и родным женщин выразили региональные театры, министерство культуры Свердловское области, а также народный артист России Александр Калягин, который назвал погибших «талантливыми, яркими и красивыми». Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ решило собрать пожертвование для помощи семьям погибших актрис и восстановлению Егора Старцева, который пострадал в аварии, но остался жив.
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