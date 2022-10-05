05 октября 2022

В свердловском городе простились с актрисами театра кукол, которые погибли в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с кадровым военным Валерием Осколковым. Магнитогорск, прощание, похороны, букет цветов
Соболезнования родным погибших артисток приходили со всей России Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 6 октября простились с актрисами театра кукол Кристиной Шварц и Юлией Арабей, которые погибли в аварии 2 октября. Женщин проводили в последний путь под аплодисменты.

«Творческий коллектив театра практически в полном составе попал в чудовищную автокатастрофу. Шок, боль, стресс. Мы потеряли наших любимых актрис, наших подруг, наших звездочек — Кристину и Юлию», — заявили в театре и поблагодарили театральное сообщество России за поддержку.

Авария с участием автобуса, в котором ехали артисты Краснотурьинского кукольного театра с гастролей, произошла ночью 2 октября. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей.

Соболезнования театру и родным женщин выразили региональные театры, министерство культуры Свердловское области, а также народный артист России Александр Калягин, который назвал погибших «талантливыми, яркими и красивыми». Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ решило собрать пожертвование для помощи семьям погибших актрис и восстановлению Егора Старцева, который пострадал в аварии, но остался жив.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Краснотурьинске (Свердловская область) 6 октября простились с актрисами театра кукол Кристиной Шварц и Юлией Арабей, которые погибли в аварии 2 октября. Женщин проводили в последний путь под аплодисменты. «Творческий коллектив театра практически в полном составе попал в чудовищную автокатастрофу. Шок, боль, стресс. Мы потеряли наших любимых актрис, наших подруг, наших звездочек — Кристину и Юлию», — заявили в театре и поблагодарили театральное сообщество России за поддержку. Авария с участием автобуса, в котором ехали артисты Краснотурьинского кукольного театра с гастролей, произошла ночью 2 октября. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В ДТП погибли 37-летняя Кристины Шварц и 25-летняя Юлия Арабей. Соболезнования театру и родным женщин выразили региональные театры, министерство культуры Свердловское области, а также народный артист России Александр Калягин, который назвал погибших «талантливыми, яркими и красивыми». Свердловское отделение Союза театральных деятелей РФ решило собрать пожертвование для помощи семьям погибших актрис и восстановлению Егора Старцева, который пострадал в аварии, но остался жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...