Банду Дедов Морозов задержали в Москве 45 лет назад

05 января 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

В алкоголь банда Деда Мороза и Снегурочки добавляла клофелин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 1978 году орудовала банда мошенников, участники которой под видом Деда Мороза и Снегурочки приходили в богатые семьи и грабила дома. Они предлагали родителям выпить алкоголь, в который заранее было добавлено снотворное. Подробности о преступной группировке выяснили журналисты. «45 лет назад в Москве задержали необычный криминальный дуэт. Под видом Деда Мороза и Снегурочки преступники приходили в обеспеченные семьи, показывали детям спектакль, <…>, а взрослых угощали алкоголем со снотворным», — передает РИА Новости. Впоследствии они грабили семьи. Все началось в середине декабря 1978-го в квартире директора универмага Андрея Барсукова. Преступники поздравили его пятилетнего сына с Новым годом, а после вытащили из мешка бутылку коньяка и предложили выпить взрослым. Через пару минут Барсуков и его жена уснули, Снегурочка успокоила ребенка тем, что родители устали и предложила мальчику сыграть в прятки. В итоге, банда вынесла из квартиры все деньги. Экспертиза показала, что в алкоголь был добавлен клофелин. Позже их жертвой стал сотрудник ЦК КПСС. Но вместо снотворного грабители использовали охотничий обрез. Дед Мороз держал мужчину на прицеле, а Снегурочка тем временем складывала в сумку ценные вещи. Деда Мороза опознали по синим тюремным наколкам на пальцах и фотографии со стенда в детском саду. Им оказался сожитель воспитательницы Оксаны Варанец Евгений Кривошеев, его уволили за кражу продуктов. В криминальных кругах он был известен под кличкой Артист, ведь ранее он учился на актера. Задержать бандитов помог сам Кривошеев. Он увидел во дворе плачущего мальчика и подарил ему железную дорогу. Семью ребенка насторожил такой подарок. Позже сотрудники милиции провели обход квартир и в одной из них оказались тот самый грабитель и воспитательница. Их отвезли в отделение. Суд приговорил Евгения к пяти годам колонии, а Оксану — к четырем годам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 1978 году орудовала банда мошенников, участники которой под видом Деда Мороза и Снегурочки приходили в богатые семьи и грабила дома. Они предлагали родителям выпить алкоголь, в который заранее было добавлено снотворное. Подробности о преступной группировке выяснили журналисты. «45 лет назад в Москве задержали необычный криминальный дуэт. Под видом Деда Мороза и Снегурочки преступники приходили в обеспеченные семьи, показывали детям спектакль, <…>, а взрослых угощали алкоголем со снотворным», — передает РИА Новости. Впоследствии они грабили семьи. Все началось в середине декабря 1978-го в квартире директора универмага Андрея Барсукова. Преступники поздравили его пятилетнего сына с Новым годом, а после вытащили из мешка бутылку коньяка и предложили выпить взрослым. Через пару минут Барсуков и его жена уснули, Снегурочка успокоила ребенка тем, что родители устали и предложила мальчику сыграть в прятки. В итоге, банда вынесла из квартиры все деньги. Экспертиза показала, что в алкоголь был добавлен клофелин. Позже их жертвой стал сотрудник ЦК КПСС. Но вместо снотворного грабители использовали охотничий обрез. Дед Мороз держал мужчину на прицеле, а Снегурочка тем временем складывала в сумку ценные вещи. Деда Мороза опознали по синим тюремным наколкам на пальцах и фотографии со стенда в детском саду. Им оказался сожитель воспитательницы Оксаны Варанец Евгений Кривошеев, его уволили за кражу продуктов. В криминальных кругах он был известен под кличкой Артист, ведь ранее он учился на актера. Задержать бандитов помог сам Кривошеев. Он увидел во дворе плачущего мальчика и подарил ему железную дорогу. Семью ребенка насторожил такой подарок. Позже сотрудники милиции провели обход квартир и в одной из них оказались тот самый грабитель и воспитательница. Их отвезли в отделение. Суд приговорил Евгения к пяти годам колонии, а Оксану — к четырем годам.