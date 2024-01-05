В тюменской перестрелке пострадал один человек

Одному из участников перестрелки, которая произошла утром 5 января на ул. Муравленко в Тюмени, понадобилась медицинская помощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
«Вызов поступил 5 января в 10:24 прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:29. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в приемное отделение ОКБ №2. Пациент отказался от госпитализации», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что в одном из дворов на улице Муравленко в Тюмени произошла перестрелка. В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
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