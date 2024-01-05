На Украине продают «маску старика» как средство от вручения повестки. Видео

05 января 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Украинцы маскируются в стариков, чтобы избежать повестки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны». «В сети продают „маску старика“, которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что стоимость такой маски начинается от 800 гривен и может достигать 13 тысяч гривен. Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря. Он также заявил о необходимости провести ротацию в украинской армии.

На Украине начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны». «В сети продают „маску старика“, которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что стоимость такой маски начинается от 800 гривен и может достигать 13 тысяч гривен. Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря. Он также заявил о необходимости провести ротацию в украинской армии.