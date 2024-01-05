05 января 2024

На Украине продают «маску старика» как средство от вручения повестки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, пенсионер, пешеход, рюкзак, пожилой мужчина, старик, театральная тумба, человек с палочкой
Украинцы маскируются в стариков, чтобы избежать повестки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны».

«В сети продают „маску старика“, которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что стоимость такой маски начинается от 800 гривен и может достигать 13 тысяч гривен.

Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря. Он также заявил о необходимости провести ротацию в украинской армии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны». «В сети продают „маску старика“, которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что стоимость такой маски начинается от 800 гривен и может достигать 13 тысяч гривен. Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря. Он также заявил о необходимости провести ротацию в украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...