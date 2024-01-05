Украинцы маскируются в стариков, чтобы избежать повестки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине начали продавать реалистичные маски с лицом старика для избежания призыва в армию. Об этом сообщило украинское издание «Политика страны».
«В сети продают „маску старика“, которая должна уберечь от вручения повестки», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что стоимость такой маски начинается от 800 гривен и может достигать 13 тысяч гривен.
Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря. Он также заявил о необходимости провести ротацию в украинской армии.
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