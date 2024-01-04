Правительство ЯНАО определило опорные школы, где будут изучать китайский язык

05 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Более 500 учащихся смогут изучать китайский как второй иностранный язык Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ЯНАО определило шесть школ в регионе, где будет изучаться китайский язык. Информация об этом была опубликована на сайте окружных властей. «В следующем учебном году шесть школ округа, где работают билингвальные классы, станут опорными по изучению китайского языка. Это Обдорская гимназия в Салехарде, гимназии в Новом Уренгое, Лабытнанги, Ноябрьске, Надыме и школа №7 в Губкинском», — указано на сайте. После нововведений изучать китайский смогут до полутысячи школьников, как второй иностранный язык. А через год появится возможность выбрать китайский основным иностранным языком для изучения. По данным окружного правительства, запрос на изучения китайского языка имеется не только в городах, но и сельской местности. Для этого окружные власти привлекли педагогов из европейской части страны. «В селе Яр-Сале Ямальского района китайский преподают в центре внешкольной работы. Для этого пригласили на работу филолога Дармину Чимидову, уроженку Элисты», — указано на сайте окружных властей. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала пожаловались на нехватку педагогов. Один из родителей сообщил, что нет учителей по китайскому языку.

Правительство ЯНАО определило шесть школ в регионе, где будет изучаться китайский язык. Информация об этом была опубликована на сайте окружных властей. «В следующем учебном году шесть школ округа, где работают билингвальные классы, станут опорными по изучению китайского языка. Это Обдорская гимназия в Салехарде, гимназии в Новом Уренгое, Лабытнанги, Ноябрьске, Надыме и школа №7 в Губкинском», — указано на сайте. После нововведений изучать китайский смогут до полутысячи школьников, как второй иностранный язык. А через год появится возможность выбрать китайский основным иностранным языком для изучения. По данным окружного правительства, запрос на изучения китайского языка имеется не только в городах, но и сельской местности. Для этого окружные власти привлекли педагогов из европейской части страны. «В селе Яр-Сале Ямальского района китайский преподают в центре внешкольной работы. Для этого пригласили на работу филолога Дармину Чимидову, уроженку Элисты», — указано на сайте окружных властей. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямала пожаловались на нехватку педагогов. Один из родителей сообщил, что нет учителей по китайскому языку.