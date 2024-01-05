Пропавшего по дороге в школу подростка из Екатеринбурга нашли в 2000 км от дома

Артемий В. сбежал от родителей ради самостоятельной жизни
Екатеринбургского подростка Артемия В., пропавшего 7 декабря 2023 года по дороге в школу, нашли в деревне Иваново Московской области по камерам видеонаблюдения. Он специально сбежал от родителей, так как хотел самостоятельной жизни, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«По имеющейся информации, противоправных действий в отношении его не совершено. Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь», — рассказали в полиции. Юношу уже вернули домой.
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