05 января 2024

Пропавшего по дороге в школу подростка из Екатеринбурга нашли в 2000 км от дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, подростки, преступник, мужчина, силуэт
Артемий В. сбежал от родителей ради самостоятельной жизни Фото:

Екатеринбургского подростка Артемия В., пропавшего 7 декабря 2023 года по дороге в школу, нашли в деревне Иваново Московской области по камерам видеонаблюдения. Он специально сбежал от родителей, так как хотел самостоятельной жизни, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«По имеющейся информации, противоправных действий в отношении его не совершено. Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь», — рассказали в полиции. Юношу уже вернули домой.

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Екатеринбургского подростка Артемия В., пропавшего 7 декабря 2023 года по дороге в школу, нашли в деревне Иваново Московской области по камерам видеонаблюдения. Он специально сбежал от родителей, так как хотел самостоятельной жизни, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «По имеющейся информации, противоправных действий в отношении его не совершено. Молодой человек самовольно ушел из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь», — рассказали в полиции. Юношу уже вернули домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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