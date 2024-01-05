Военных из Тюменской области наградили за участие в СВО

655 военнослужащих из Тюменской области, принимающих участие в специальной военной операции, были отмечены ведомственными знаками отличия. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Только в одном подразделении, сформированном из мобилизованных граждан региона, государственные награды получили 59 человек: 8 бойцов награждены Медалями „За отвагу“, 12 удостоены Медалей „За храбрость“ II степени, один наш земляк получил Медаль ордена „За заслуги перед отечеством“ I степени с мечами», трем бойцам вручили Медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени с мечами«, восемь тюменцев награждены Медалями Суворова, 12 землякам вручены Ордена мужества. Ведомственными знаками отличия отмечены 655 военнослужащих», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
Там добавили, что командиры положительно отзываются о военнослужащих из Сибири. По словам спецпредставителя губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николая Савченко, при выполнении боевых задач они нередко проявляют такие качества, как мужество и самоотверженность.
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 по указу президента России Владимира Путина. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Впоследствии, после проведения референдума, они вошли в состав РФ.
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