Жители Екатеринбурга ходят по дому в валенках из-за остывших в мороз батарей. Фото

05 января 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Отопление и вода то пропадают, то появляются у жителей домов на Авиаторов в микрорайоне Кольцово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители нескольких домов по улице Авиаторов в Екатеринбурге пожаловались на остывшие батареи, из-за которых приходится кутаться в теплые вещи, и отсутствие холодной и горячей воды. Как рассказала URA.RU жительница третьего подъезда дома №13, еще 31 декабря на районе произошла коммунальная авария, а устранить ее не могут до сих пор. «Вечером 31 декабря пропало отопление, коммунальщики начали ковырять ямку возле дома, что-то быстро заделали, отопление вернули. Но утром 1 января приехали снова, все расковыряли, отопление выключили. Нет ни тепла, ни воды. Горячего водоснабжения у нас в доме и так не было, а теперь и холодное пропало. И все эти дни непонятная ситуация — отопление и воду то дают, то отключают. При этом подвоз воды не организован», — пожаловалась местная жительница. По ощущениям, в квартире примерно 17 — 18 градусов тепла. Женщине приходится кутаться в теплую одежду и ходить в валенках, чтобы не замерзнуть. Включить обогреватель она не может себе позволить, так как является пенсионеркой, и лишние расходы за электроэнергию будут слишком накладными. В диспетчерской управляющей компании «Ремстройкомплекс», которая обслуживает Авиаторов, 13, URA.RU заявили, что устраняют последствия коммунальной аварии, но не смогли сказать, когда работы будут закончены. Проблемы с водой и отоплением возникли также в домах №№ 7, 9, 11, 15 на Авиаторов. Ранее URA.RU составляло памятку, куда обращаться жителям Свердловской области, у которых пропали отопление или вода. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители нескольких домов по улице Авиаторов в Екатеринбурге пожаловались на остывшие батареи, из-за которых приходится кутаться в теплые вещи, и отсутствие холодной и горячей воды. Как рассказала URA.RU жительница третьего подъезда дома №13, еще 31 декабря на районе произошла коммунальная авария, а устранить ее не могут до сих пор. «Вечером 31 декабря пропало отопление, коммунальщики начали ковырять ямку возле дома, что-то быстро заделали, отопление вернули. Но утром 1 января приехали снова, все расковыряли, отопление выключили. Нет ни тепла, ни воды. Горячего водоснабжения у нас в доме и так не было, а теперь и холодное пропало. И все эти дни непонятная ситуация — отопление и воду то дают, то отключают. При этом подвоз воды не организован», — пожаловалась местная жительница. По ощущениям, в квартире примерно 17 — 18 градусов тепла. Женщине приходится кутаться в теплую одежду и ходить в валенках, чтобы не замерзнуть. Включить обогреватель она не может себе позволить, так как является пенсионеркой, и лишние расходы за электроэнергию будут слишком накладными. В диспетчерской управляющей компании «Ремстройкомплекс», которая обслуживает Авиаторов, 13, URA.RU заявили, что устраняют последствия коммунальной аварии, но не смогли сказать, когда работы будут закончены. Проблемы с водой и отоплением возникли также в домах №№ 7, 9, 11, 15 на Авиаторов. Ранее URA.RU составляло памятку, куда обращаться жителям Свердловской области, у которых пропали отопление или вода.