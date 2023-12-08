Куда звонить свердловчанам, если пропали отопление и горячая вода в мороз

09 декабря 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Из-за массовых коммунальных аварий сотни людей остались без отопления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за аномальных холодов в Свердловской области случаются коммунальные аварии, в результате которых десятки людей остаются без тепла и горячей воды. Редакция URA.RU составила памятку, что делать и кому звонить в таком случае. Так, например, десятки жителей Верхней Салды из-за аварии на теплосети остались без отопления в -30 градусов. В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков, 91 похожая ситуация. Там отопления нет в магазинах и 60 квартирах. Сотни жителей Нижнего Тагила также остались без отопления. Это произошло из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов. В таком случае следует: 1. Позвонить по круглосуточному номеру в свою управляющую компанию. 2. Если ситуация срочная, можно самому позвонить в аварийные службы. Если пропала холодная вода, то звонить нужно в «Водоканал»: +7 (343) 222-22-70. Если горячая, то в «Екатеринбургскую теплосетевую компанию»: +7 (343) 329-37-00 — магистральные сети, +7 (343) 329-37-01— квартальные сети. Если пропал свет в любой точке Свердловской области, то звоните в «Россети Урал» по номеру: 8 800 2200-220. 3. Горячая линия для приема обращений граждан по вопросам соблюдения их прав в жилищно-коммунальной сфере в период неблагоприятных погодных условий: 8 (343) 376-82-61 — в будние дни с 9:00 до 18:00. 8 (343) 377-54-41 — в выходные и праздничные дни круглосуточно, а также в будние дни с 18:00 до 9:00. В обращениях необходимо указывать адрес проживания, контактный телефон, управляющую компанию и суть проблемы. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за аномальных холодов в Свердловской области случаются коммунальные аварии, в результате которых десятки людей остаются без тепла и горячей воды. Редакция URA.RU составила памятку, что делать и кому звонить в таком случае. Так, например, десятки жителей Верхней Салды из-за аварии на теплосети остались без отопления в -30 градусов. В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков, 91 похожая ситуация. Там отопления нет в магазинах и 60 квартирах. Сотни жителей Нижнего Тагила также остались без отопления. Это произошло из-за прорыва теплотрассы на перекрестке улиц Окунева-Энтузиастов. В таком случае следует: 1. Позвонить по круглосуточному номеру в свою управляющую компанию. 2. Если ситуация срочная, можно самому позвонить в аварийные службы. Если пропала холодная вода, то звонить нужно в «Водоканал»: +7 (343) 222-22-70. Если горячая, то в «Екатеринбургскую теплосетевую компанию»: +7 (343) 329-37-00 — магистральные сети, +7 (343) 329-37-01— квартальные сети. Если пропал свет в любой точке Свердловской области, то звоните в «Россети Урал» по номеру: 8 800 2200-220. 3. Горячая линия для приема обращений граждан по вопросам соблюдения их прав в жилищно-коммунальной сфере в период неблагоприятных погодных условий: 8 (343) 376-82-61 — в будние дни с 9:00 до 18:00. 8 (343) 377-54-41 — в выходные и праздничные дни круглосуточно, а также в будние дни с 18:00 до 9:00. В обращениях необходимо указывать адрес проживания, контактный телефон, управляющую компанию и суть проблемы.