Киев на фоне роста задолженности заявил об увеличении золотовалютных резервов

05 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Золотовалютные резервы Киева увеличились за год на 42% Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU На Украине произошел рост золотовалютных резервов — в 2023 году до 40,5 миллиардов долларов, или на 42% год к году. Об этом сообщил Национальный банк страны (НБУ). «Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года, по предварительным данным, составили 40,51 млрд долларов», — говорится в отчете регулятора, опубликованном на официальном сайте. Там отмечают, что золотовалютные резервы увеличились за год на 42%. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отмечал, что госдолг Украины превысил на конец ноября 2023 года 140 миллиардов долларов. В апреле 2023 года советник президента Украины Олег Устенко заявил, что объем золотовалютных резервов страны составляет 30 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей». По его словам, это являлось историческим максимумом за последние 10 лет.

На Украине произошел рост золотовалютных резервов — в 2023 году до 40,5 миллиардов долларов, или на 42% год к году. Об этом сообщил Национальный банк страны (НБУ). «Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года, по предварительным данным, составили 40,51 млрд долларов», — говорится в отчете регулятора, опубликованном на официальном сайте. Там отмечают, что золотовалютные резервы увеличились за год на 42%. Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отмечал, что госдолг Украины превысил на конец ноября 2023 года 140 миллиардов долларов. В апреле 2023 года советник президента Украины Олег Устенко заявил, что объем золотовалютных резервов страны составляет 30 миллиардов долларов, передает «Национальная служба новостей». По его словам, это являлось историческим максимумом за последние 10 лет.