05 января 2024

В ХМАО вновь задержали поезд, который попал в пробку под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд «Нижневартовск-Адлер» задержали на 3 часа Фото:
новость из сюжета
Пассажиры поезда Адлер-Нижневартовск 9 часов простояли в пробке под Челябинском

Пассажиры поезда 345Е, следующего из Нижневартовска в Адлер, пожаловались на трехчасовую задержку отправления. Причину задержки отъезда людям не сообщили. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пассажирка поезда Яна.

«Посадка на поезд должна была начаться в 14:52 поэтому мы с мужем, конечно, приехали заранее. Однако состава не нашли, а в „справке“ нам сказали, что отъезд задерживается примерно до 16:00. Но и в это время поезда не было на перроне. Нам опять сказали ожидать, но при этом четких сроков не называли и о причинах тоже не сообщили», — пояснила пассажирка. В конечном итоге поезд выехал из Нижневартовска лишь в 18:00, то есть, практически с трехчасовой задержкой.

В РЖД корреспонденту агентства сообщили, что прибытие поезда в Нижневартовск было задержано из-за смены колесной пары состава под Челябинском и остановки поезда на перегоне Кушанак-Муслимово, которая произошла по техническим причинам. Состав из Адлера простоял в пробке 9 часов. Опоздание и послужило причиной задержки его отправления по обратному маршруту из Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало о том, что пассажиры этого же поезда (но под номером 346), застрявшего под Челябинском, следуя маршруту «Адлер — Нижневартовск», планируют по прибытии отправить претензию РЖД и готовы идти в суд. При этом в транспортном ведомстве пообещали выплатить пострадавшим компенсацию.

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Пассажиры поезда 345Е, следующего из Нижневартовска в Адлер, пожаловались на трехчасовую задержку отправления. Причину задержки отъезда людям не сообщили. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала пассажирка поезда Яна. «Посадка на поезд должна была начаться в 14:52 поэтому мы с мужем, конечно, приехали заранее. Однако состава не нашли, а в „справке“ нам сказали, что отъезд задерживается примерно до 16:00. Но и в это время поезда не было на перроне. Нам опять сказали ожидать, но при этом четких сроков не называли и о причинах тоже не сообщили», — пояснила пассажирка. В конечном итоге поезд выехал из Нижневартовска лишь в 18:00, то есть, практически с трехчасовой задержкой. В РЖД корреспонденту агентства сообщили, что прибытие поезда в Нижневартовск было задержано из-за смены колесной пары состава под Челябинском и остановки поезда на перегоне Кушанак-Муслимово, которая произошла по техническим причинам. Состав из Адлера простоял в пробке 9 часов. Опоздание и послужило причиной задержки его отправления по обратному маршруту из Нижневартовска. Ранее URA.RU писало о том, что пассажиры этого же поезда (но под номером 346), застрявшего под Челябинском, следуя маршруту «Адлер — Нижневартовск», планируют по прибытии отправить претензию РЖД и готовы идти в суд. При этом в транспортном ведомстве пообещали выплатить пострадавшим компенсацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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