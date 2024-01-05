05 января 2024
04 января 2024

В Перми на набережной построят кафе с террасой на крыше

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана "Дубровин", столик в ресторане, сервировка стола
Кафе будет сделано в стиле минимализм Фото:

В Перми на участке между Речным вокзалом и Мотовилихинскими заводами построят кафе. Оно будет расположено в одноэтажном здании с плоской крышей, на которую можно подняться по лестнице.

«В ходе работ по благоустройству нового участка набережной от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов планируется построить кафе. Опубликованная документация предполагает строительство одноэтажного здания, в котором будет эксплуатируемая кровля», — пишет «Текст».

Уточняется, что здание выполнят в стиле минимализм с витражным остеклением. Кроме кафе сделают зону общественных туалетов, комнату матери и ребенка, и складские помещения. Ранее стало известно, что работы по продлению набережной планируют начать в марте 2024 года и закончить в ноябре 2025 года. Обустройство оценивают в 1,9 млрд рублей. Власти Перми объявили поиск подрядчиков.

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В Перми на участке между Речным вокзалом и Мотовилихинскими заводами построят кафе. Оно будет расположено в одноэтажном здании с плоской крышей, на которую можно подняться по лестнице. «В ходе работ по благоустройству нового участка набережной от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов планируется построить кафе. Опубликованная документация предполагает строительство одноэтажного здания, в котором будет эксплуатируемая кровля», — пишет «Текст». Уточняется, что здание выполнят в стиле минимализм с витражным остеклением. Кроме кафе сделают зону общественных туалетов, комнату матери и ребенка, и складские помещения. Ранее стало известно, что работы по продлению набережной планируют начать в марте 2024 года и закончить в ноябре 2025 года. Обустройство оценивают в 1,9 млрд рублей. Власти Перми объявили поиск подрядчиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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