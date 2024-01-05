Дочь Игоря Алтушкина запустит новый проект на площадке Козицына

05 января 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Если проект в Veer Mall «выстрелит», его масштабируют Фото: Размик Закарян © URA.RU Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — запустит новый гастропроект. В ТЦ Veer Mall, который принадлежит экс-гендиректору УГМК Андрею Козицыну, откроется фудкорт с японскими панкейками и bubble tea. Об этом ресторатор рассказала в интервью URA.RU. «В начале года откроем небольшой фудкорт с японскими панкейками и bubble tea — в Veer Mall. Только в сентябре [2023-го] я загорелась этой идеей. Была в Лондоне, в Чайна-тауне. Зашла в японское кафе. Там делают сладкие вафли, супер-вкусные. Все отфоткала. Говорю своим: „Нам это надо. Все, ничего не знаю. Давайте пробовать. Давайте делать“», — поделилась Елизавета Величкина. По ее словам, если горожанам эта идея понравится так же, фудкорты откроются и в других местах. Статья по теме «Люди говорят: папкина бизнесменша. Меня это не задевает, но…» В декабре Величкина открыла в ТЦ «Покровский Пассаж» итальянский ресторан Olio. Этот проект успешен с самого старта. Гостей в первые дни было столько, что пришлось даже брать небольшую техническую паузу, отметила владелица. Olio отличают необычный интерьер (натуральный камень, живые оливковые деревья) и меню, в котором представлены, например, самая большая лазанья в Екатеринбурге, аньолотти с тыквой и кальцоне — неаполитанская закрытая пицца, которую в городе едва ли где-то еще подают. Над кухней работал московский шеф-повар Антон Ковальков, имеющий «мишленовский» бэкграунд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Елизавета Величкина — дочь уральского промышленника, мецената Игоря Алтушкина (РМК) — запустит новый гастропроект. В ТЦ Veer Mall, который принадлежит экс-гендиректору УГМК Андрею Козицыну, откроется фудкорт с японскими панкейками и bubble tea. Об этом ресторатор рассказала в интервью URA.RU. «В начале года откроем небольшой фудкорт с японскими панкейками и bubble tea — в Veer Mall. Только в сентябре [2023-го] я загорелась этой идеей. Была в Лондоне, в Чайна-тауне. Зашла в японское кафе. Там делают сладкие вафли, супер-вкусные. Все отфоткала. Говорю своим: „Нам это надо. Все, ничего не знаю. Давайте пробовать. Давайте делать“», — поделилась Елизавета Величкина. По ее словам, если горожанам эта идея понравится так же, фудкорты откроются и в других местах. В декабре Величкина открыла в ТЦ «Покровский Пассаж» итальянский ресторан Olio. Этот проект успешен с самого старта. Гостей в первые дни было столько, что пришлось даже брать небольшую техническую паузу, отметила владелица. Olio отличают необычный интерьер (натуральный камень, живые оливковые деревья) и меню, в котором представлены, например, самая большая лазанья в Екатеринбурге, аньолотти с тыквой и кальцоне — неаполитанская закрытая пицца, которую в городе едва ли где-то еще подают. Над кухней работал московский шеф-повар Антон Ковальков, имеющий «мишленовский» бэкграунд.