Россиянам предложили способы сохранить деньги в 2024 году

Инструментами для сбережений россиян остаются золото и валюта. Об этом рассказали эксперты газете «Коммерсант».
«В случае перехода федеральной резервной системы (ФРС) к циклу снижения ставки этот актив (золото — прим. URA.RU) может действительно продемонстрировать рост и переписать исторический максимум», — сказал газете главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Он добавил, что в случае стабилизации инфляции в США золото может преодолеть отметку в 2,1 тысячи долларов.
«Вложения в валюту могут быть выгодными, но важно выбрать безопасный способ», — поделился мнением управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, в портфеле всегда полезно иметь валютную диверсификацию, однако хранить доллары и евро в банках может быть опасно из-за санкций.
Ранее член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов заявил URA.RU, что доллар в 2024 году может снизиться до 60 рублей за единицу при сохранении высоких цен на нефть и внешнеторгового баланса. При этом аналитики не исключают колебаний валюты до 100 рублей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.