05 января 2024

Россиянам предложили способы сохранить деньги в 2024 году

«Коммерсант»: золото и валюта помогут сохранить деньги в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Хранить доллары и евро в банках может быть опасно из-за санкций, считает Дмитрий Александров Фото:

Инструментами для сбережений россиян остаются золото и валюта. Об этом рассказали эксперты газете «Коммерсант».

«В случае перехода федеральной резервной системы (ФРС) к циклу снижения ставки этот актив (золото — прим. URA.RU) может действительно продемонстрировать рост и переписать исторический максимум», — сказал газете главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Он добавил, что в случае стабилизации инфляции в США золото может преодолеть отметку в 2,1 тысячи долларов.

«Вложения в валюту могут быть выгодными, но важно выбрать безопасный способ», — поделился мнением управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, в портфеле всегда полезно иметь валютную диверсификацию, однако хранить доллары и евро в банках может быть опасно из-за санкций.

Ранее член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов заявил URA.RU, что доллар в 2024 году может снизиться до 60 рублей за единицу при сохранении высоких цен на нефть и внешнеторгового баланса. При этом аналитики не исключают колебаний валюты до 100 рублей.

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Инструментами для сбережений россиян остаются золото и валюта. Об этом рассказали эксперты газете «Коммерсант». «В случае перехода федеральной резервной системы (ФРС) к циклу снижения ставки этот актив (золото — прим. URA.RU) может действительно продемонстрировать рост и переписать исторический максимум», — сказал газете главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Он добавил, что в случае стабилизации инфляции в США золото может преодолеть отметку в 2,1 тысячи долларов. «Вложения в валюту могут быть выгодными, но важно выбрать безопасный способ», — поделился мнением управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. По его словам, в портфеле всегда полезно иметь валютную диверсификацию, однако хранить доллары и евро в банках может быть опасно из-за санкций. Ранее член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов заявил URA.RU, что доллар в 2024 году может снизиться до 60 рублей за единицу при сохранении высоких цен на нефть и внешнеторгового баланса. При этом аналитики не исключают колебаний валюты до 100 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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