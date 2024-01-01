Что ждет рубль в 2024 году

Аналитик Ильгов спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

02 января 2024 в 07:03 Размер текста - 17 +

Цены на нефть работают на укрепление рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Доллар может снизиться до 60 рублей за единицу при сохранении высоких цен на нефть и внешнеторгового баланса. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов. При этом аналитики не исключают колебаний валюты до 100 рублей. «Курс доллара к рублю в 2024 году может оставаться относительно стабильным. Средний курс может колебаться в пределах 60-70 рублей за доллар при условии сохранения текущих тенденций. Возможность обновления абсолютного максимума стоимости доллара к рублю кажется маловероятной без кардинального изменения внешних или внутренних условий», — заявил Максим Ильгов. Факторы, действующие на укрепление рубля: высокие цены на нефть и газ, которые являются ключевыми экспортными товарами России;

политика Центрального банка России, направленная на сдерживание инфляции и стабилизацию валютного рынка;

положительный торговый баланс России, усиленный высокими ценами на экспорт, способствует притоку иностранной валюты и укреплению рубля. Факторы риска для рубля: международные санкции и геополитическая нестабильность могут оказывать давление на рубль;

проблемы, такие как инфляция и замедление экономического роста, могут ослабить российскую валюту;

снижение спроса на энергоносители и изменения в мировой экономике могут повлиять на курс рубля. Новость по теме Как изменился курс доллара за год Ведущий аналитик Freedom Finance Globa Наталья Мильчакова считает, что доллар будет укрепляться в начале года. «В первом квартале 2024 года доллар может понижаться к рублю и упасть до 85 рублей. Этому будут способствовать и прошедшие ранее повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, и требование к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. В начале 2024 года в госбюджет поступят средства от единовременного налога на сверхприбыль крупнейших предприятий, что также станет позитивным фоном для рубля», — отметила эксперт. По ее словам, второй квартал может оказаться для рубля более сложным. «Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами сразу же заставит рынок играть на понижение курса рубля. Возобновление покупок иностранной валюты в ФНБ также может оказывать давление на рубль. Второе полугодие будет неоднозначным для всего мира, так как ФРС и ЕЦБ начнут снижать, как мы ожидаем, процентные ставки», — продолжила собеседница агентства. Аналитик подчеркнула, что курс ждут колебания. «В России, скорее всего, понижения ключевой ставки ЦБ РФ можно будет не ожидать как минимум до четвертого квартала следующего года. Если она будет сохраняться высокой, а ФРС уже начнет процентные ставки снижать, у рубля будет хороший шанс на продолжение укрепления. Внешние вызовы, геополитические риски, а также падение цен на нефть могут оказывать на рубль негативное влияние и препятствовать его укреплению. В целом в 2024 году мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет очень волатильной, и доллар можно в течение года будет увидеть в коридоре 85-100 рублей», — заключила Мильчакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доллар может снизиться до 60 рублей за единицу при сохранении высоких цен на нефть и внешнеторгового баланса. Об этом в беседе с URA.RU заявил член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов. При этом аналитики не исключают колебаний валюты до 100 рублей. «Курс доллара к рублю в 2024 году может оставаться относительно стабильным. Средний курс может колебаться в пределах 60-70 рублей за доллар при условии сохранения текущих тенденций. Возможность обновления абсолютного максимума стоимости доллара к рублю кажется маловероятной без кардинального изменения внешних или внутренних условий», — заявил Максим Ильгов. Ведущий аналитик Freedom Finance Globa Наталья Мильчакова считает, что доллар будет укрепляться в начале года. «В первом квартале 2024 года доллар может понижаться к рублю и упасть до 85 рублей. Этому будут способствовать и прошедшие ранее повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, и требование к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки. В начале 2024 года в госбюджет поступят средства от единовременного налога на сверхприбыль крупнейших предприятий, что также станет позитивным фоном для рубля», — отметила эксперт. По ее словам, второй квартал может оказаться для рубля более сложным. «Отмена обязательной продажи валютной выручки экспортерами сразу же заставит рынок играть на понижение курса рубля. Возобновление покупок иностранной валюты в ФНБ также может оказывать давление на рубль. Второе полугодие будет неоднозначным для всего мира, так как ФРС и ЕЦБ начнут снижать, как мы ожидаем, процентные ставки», — продолжила собеседница агентства. Аналитик подчеркнула, что курс ждут колебания. «В России, скорее всего, понижения ключевой ставки ЦБ РФ можно будет не ожидать как минимум до четвертого квартала следующего года. Если она будет сохраняться высокой, а ФРС уже начнет процентные ставки снижать, у рубля будет хороший шанс на продолжение укрепления. Внешние вызовы, геополитические риски, а также падение цен на нефть могут оказывать на рубль негативное влияние и препятствовать его укреплению. В целом в 2024 году мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет очень волатильной, и доллар можно в течение года будет увидеть в коридоре 85-100 рублей», — заключила Мильчакова.