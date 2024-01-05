Силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Черным морем: главное об СВО к вечеру 5 января

МО: силы ПВО уничтожили ракету «Нептун» над Черным морем

05 января 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

ПВО уничтожили украинскую ракету над Черным морем Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 5 января. ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над северо-западнoй частью акватории Черного моря. Купянское направление Российские войска отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка и других. ВСУ потеряли более 485 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин (ББМ) и 24 автомобиля. Были уничтожены семь РСЗО «Ольха» и «Vampire», три склада с боеприпасами и топливом. Восемь украинских военных сдались в плен на данном участке фронта. Краснолиманское направление ВС РФ отразили четыре атаки и нанесли поражение скоплениям живой силы противника. Так, потери ВСУ составили 690 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 ББМ, два танка, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Донецкое и южнодонецкое направление Отражено 14 атак противника. Потери ВСУ на донецком направлении — более 1990 военнослужащих, на южнодонецком — более 950. Российские военнослужащие наносили удары по Макаровке, Парасковиевке, Старомайорскому, Угледару, Урожайному и Приютному. ВСУ потеряли четыре танка, 29 ББМ, 91 автомобиль, 43 орудия полевой артиллерии. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке. Запорожское направление ВС РФ отразили атаку противника севернее населенного пункта Новопрокоповка. Они нанесли огневое поражение ВСУ в районе поселков Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино. Потери Киева составили 350 военных, танк, 15 ББМ и 18 автомобилей. Херсонское направление Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинцам в районе Тягинки, Ивановки, Садового и Токаревки. Противник потерял до 225-ти военных, танк, две ББМ, 28 авто, пусковую установку ЗРК «Бук» и станцию РЭБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 5 января. ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с использованием ракеты «Нептун» по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над северо-западнoй частью акватории Черного моря. Российские войска отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое, Вишневое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка и других. ВСУ потеряли более 485 военных, шесть танков, 11 боевых бронированных машин (ББМ) и 24 автомобиля. Были уничтожены семь РСЗО «Ольха» и «Vampire», три склада с боеприпасами и топливом. Восемь украинских военных сдались в плен на данном участке фронта. ВС РФ отразили четыре атаки и нанесли поражение скоплениям живой силы противника. Так, потери ВСУ составили 690 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 ББМ, два танка, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Отражено 14 атак противника. Потери ВСУ на донецком направлении — более 1990 военнослужащих, на южнодонецком — более 950. Российские военнослужащие наносили удары по Макаровке, Парасковиевке, Старомайорскому, Угледару, Урожайному и Приютному. ВСУ потеряли четыре танка, 29 ББМ, 91 автомобиль, 43 орудия полевой артиллерии. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке. ВС РФ отразили атаку противника севернее населенного пункта Новопрокоповка. Они нанесли огневое поражение ВСУ в районе поселков Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино. Потери Киева составили 350 военных, танк, 15 ББМ и 18 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинцам в районе Тягинки, Ивановки, Садового и Токаревки. Противник потерял до 225-ти военных, танк, две ББМ, 28 авто, пусковую установку ЗРК «Бук» и станцию РЭБ.