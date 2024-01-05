05 января 2024

В Киеве признали участие более 30 стран в подготовке солдат ВСУ

Генерал Таран: в подготовке украинских военных задействованы 34 государства
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Лидером в подготовке украинских военных стала Великобритания Фото:
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Порядка 34 стран так или иначе участвуют в подготовке украинских солдат. В этом признался начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.

«В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает 34 государства», — сказал Таран в интервью украинскому агентству Армия-информ. Среди этих стран числятся: США, Великобритания, ряд стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия. Лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, по словам Алксея Тарана, является Британия.

Ранее в США предрекли Украине серьезные проблемы в начале 2024 года. Так, журналисты The Wall Street Journal поставили под сомнение способность Украины продолжать конфликт с Россией в этом году. Причиной тому является кризис в стране и нехватка боеприпасов.

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Порядка 34 стран так или иначе участвуют в подготовке украинских солдат. В этом признался начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран. «В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает 34 государства», — сказал Таран в интервью украинскому агентству Армия-информ. Среди этих стран числятся: США, Великобритания, ряд стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия. Лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, по словам Алксея Тарана, является Британия. Ранее в США предрекли Украине серьезные проблемы в начале 2024 года. Так, журналисты The Wall Street Journal поставили под сомнение способность Украины продолжать конфликт с Россией в этом году. Причиной тому является кризис в стране и нехватка боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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