В Киеве признали участие более 30 стран в подготовке солдат ВСУ

Генерал Таран: в подготовке украинских военных задействованы 34 государства

05 января 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Лидером в подготовке украинских военных стала Великобритания Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порядка 34 стран так или иначе участвуют в подготовке украинских солдат. В этом признался начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран. «В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает 34 государства», — сказал Таран в интервью украинскому агентству Армия-информ. Среди этих стран числятся: США, Великобритания, ряд стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия. Лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, по словам Алксея Тарана, является Британия. Ранее в США предрекли Украине серьезные проблемы в начале 2024 года. Так, журналисты The Wall Street Journal поставили под сомнение способность Украины продолжать конфликт с Россией в этом году. Причиной тому является кризис в стране и нехватка боеприпасов.

Порядка 34 стран так или иначе участвуют в подготовке украинских солдат. В этом признался начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран. «В организацию мероприятий подготовки военнослужащих ВС Украины за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает 34 государства», — сказал Таран в интервью украинскому агентству Армия-информ. Среди этих стран числятся: США, Великобритания, ряд стран Евросоюза, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия. Лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, по словам Алксея Тарана, является Британия. Ранее в США предрекли Украине серьезные проблемы в начале 2024 года. Так, журналисты The Wall Street Journal поставили под сомнение способность Украины продолжать конфликт с Россией в этом году. Причиной тому является кризис в стране и нехватка боеприпасов.