05 января 2024

В ЕС высказались против свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар выступил против продления свободной торговли с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЕС опасаются, что рост импорта птицы и сахара из Украины приведет к кризису Фото:

В Евросоюзе высказались против продления режима свободной торговли с Украиной. Свое мнение высказала еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

«Моя главная задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент (о торговле с Украиной — прим. URA.RU), если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения. Это нужно, чтобы не произошло какого-то кризиса, связанного с избыточным предложением», — отметил Януш Войцеховский в эфире радиостанции RMF FM.

Европейская комиссия в сентябре решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, при этом Киев обязали ввести меры по контролю за экспортом. Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна и других культур до конца года.

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В Евросоюзе высказались против продления режима свободной торговли с Украиной. Свое мнение высказала еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. «Моя главная задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент (о торговле с Украиной — прим. URA.RU), если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения. Это нужно, чтобы не произошло какого-то кризиса, связанного с избыточным предложением», — отметил Януш Войцеховский в эфире радиостанции RMF FM. Европейская комиссия в сентябре решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, при этом Киев обязали ввести меры по контролю за экспортом. Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна и других культур до конца года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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