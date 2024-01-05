05 января 2024
04 января 2024

Задержан мужчина, пытавшийся совершить диверсию под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, силовики, полиция, фсб россии
ФСБ задержала мужчину, причастного к диверсиям в Дагестане Фото:

Задержан мужчина, который пытался совершить диверсию в январе 2024 года на одном из объектов министерства обороны РФ в Челябинской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов министерства обороны России на территории Челябинской области», — приводит слова службы РИА Новости. У диверсанта были найдены средства связи, электронные носители информации, с фотоотчетами о работе и переписка с украинскими спецслужбами.

Как пояснили в ФСБ, мужчина также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в республике Дагестан, которые произошли в ноябре и декабре 2023 года. Мужчина является гражданином России, был завербован через социальные сети. В настоящий момент задержанным занимается следственный комитет РФ.

В августе 2023 года был задержан житель Челябинска, который по версии следствия поджег релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Он хотел сорвать движение. После задержания он признался в содеянном. На допросе он пояснил, что пошел на такой шаг из-за приверженности к националистическим идеям.

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Задержан мужчина, который пытался совершить диверсию в январе 2024 года на одном из объектов министерства обороны РФ в Челябинской области. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов министерства обороны России на территории Челябинской области», — приводит слова службы РИА Новости. У диверсанта были найдены средства связи, электронные носители информации, с фотоотчетами о работе и переписка с украинскими спецслужбами. Как пояснили в ФСБ, мужчина также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в республике Дагестан, которые произошли в ноябре и декабре 2023 года. Мужчина является гражданином России, был завербован через социальные сети. В настоящий момент задержанным занимается следственный комитет РФ. В августе 2023 года был задержан житель Челябинска, который по версии следствия поджег релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Он хотел сорвать движение. После задержания он признался в содеянном. На допросе он пояснил, что пошел на такой шаг из-за приверженности к националистическим идеям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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