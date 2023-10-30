30 октября 2023

Спаливший релейные шкафы у челябинского аэропорта диверсант остался в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, колония, тюрьма, следственный изолятор, смотритель, тюремная камера
Обвиняемый не смог оспорить решение о содержании в СИЗО Фото:

Житель Челябинска, задержанный ФСБ по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он пробудет под стражей до середины декабря.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 18 октября 2023 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 13 декабря 2023 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат просил для своего клиента полностью отменить данное постановление и избрать более мягкую меру пресечения. Такой, по мнению защитника, мог стать домашний арест.

Это уже не первая попытка мужчины выйти на свободу. В августе его адвокат также настаивал на более мягкой мере пресечения. И все также областной суд оставил постановление без изменений.

Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по региону в августе этого года. По версии следствия, он поджог релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Таким образом он хотел сорвать движение. После задержания он признался в содеянном. На допросе он пояснил, что пошел на такой шаг из-за приверженности к националистическим идеям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинска, задержанный ФСБ по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он пробудет под стражей до середины декабря. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 18 октября 2023 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 13 декабря 2023 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат просил для своего клиента полностью отменить данное постановление и избрать более мягкую меру пресечения. Такой, по мнению защитника, мог стать домашний арест. Это уже не первая попытка мужчины выйти на свободу. В августе его адвокат также настаивал на более мягкой мере пресечения. И все также областной суд оставил постановление без изменений. Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по региону в августе этого года. По версии следствия, он поджог релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Таким образом он хотел сорвать движение. После задержания он признался в содеянном. На допросе он пояснил, что пошел на такой шаг из-за приверженности к националистическим идеям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...