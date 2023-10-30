Спаливший релейные шкафы у челябинского аэропорта диверсант остался в СИЗО

31 октября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Обвиняемый не смог оспорить решение о содержании в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Челябинска, задержанный ФСБ по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он пробудет под стражей до середины декабря. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 18 октября 2023 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 13 декабря 2023 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат просил для своего клиента полностью отменить данное постановление и избрать более мягкую меру пресечения. Такой, по мнению защитника, мог стать домашний арест. Это уже не первая попытка мужчины выйти на свободу. В августе его адвокат также настаивал на более мягкой мере пресечения. И все также областной суд оставил постановление без изменений. Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по региону в августе этого года. По версии следствия, он поджог релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Таким образом он хотел сорвать движение. После задержания он признался в содеянном. На допросе он пояснил, что пошел на такой шаг из-за приверженности к националистическим идеям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинска, задержанный ФСБ по обвинению в диверсии за поджог релейных шкафов на железной дороге вблизи аэропорта Курчатова, в очередной раз не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он пробудет под стражей до середины декабря. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 18 октября 2023 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 13 декабря 2023 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокат просил для своего клиента полностью отменить данное постановление и избрать более мягкую меру пресечения. Такой, по мнению защитника, мог стать домашний арест. Это уже не первая попытка мужчины выйти на свободу. В августе его адвокат также настаивал на более мягкой мере пресечения. И все также областной суд оставил постановление без изменений. Обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по региону в августе этого года. По версии следствия, он поджог релейный шкаф на участке железнодорожного пути, ведущего от станции Баландино к международному аэропорту. Таким образом он хотел сорвать движение. После задержания он признался в содеянном. На допросе он пояснил, что пошел на такой шаг из-за приверженности к националистическим идеям.