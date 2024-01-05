Происшествия В авиакатастрофе погиб актер Кристиан Оливер со своими детьми. Видео 06 января 2024 в 00:49 Размер текста - 17 + Частный самолет актера потерпел крушение на Карибах Фото: Размик Закарян © URA.RU Голливудская звезда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Инцидент был заснят на камеру и опубликован в социальных сетях. «Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было 10 и 12 лет», — пишет Daily Mail Online. Родившийся в Германии актер проработал в США более 30 лет. Он известен по таким картинам, как «Спиди-гонщик», «Валькирия» и франшизе «Индиана Джонс». На момент гибели Оливеру исполнился 51 год. Голливудская звезда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Инцидент был заснят на камеру и опубликован в социальных сетях. «Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было 10 и 12 лет», — пишет Daily Mail Online. Родившийся в Германии актер проработал в США более 30 лет. Он известен по таким картинам, как «Спиди-гонщик», «Валькирия» и франшизе «Индиана Джонс». На момент гибели Оливеру исполнился 51 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям