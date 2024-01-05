Частный самолет актера потерпел крушение на Карибах
Голливудская звезда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Инцидент был заснят на камеру и опубликован в социальных сетях.
«Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было 10 и 12 лет», —
Родившийся в Германии актер проработал в США более 30 лет. Он известен по таким картинам, как «Спиди-гонщик», «Валькирия» и франшизе «Индиана Джонс». На момент гибели Оливеру исполнился 51 год.
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