05 января 2024

В авиакатастрофе погиб актер Кристиан Оливер со своими детьми. Видео

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Частный самолет актера потерпел крушение на Карибах Фото:

Голливудская звезда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Инцидент был заснят на камеру и опубликован в социальных сетях.

«Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было 10 и 12 лет», — пишет Daily Mail Online.

Родившийся в Германии актер проработал в США более 30 лет. Он известен по таким картинам, как «Спиди-гонщик», «Валькирия» и франшизе «Индиана Джонс». На момент гибели Оливеру исполнился 51 год.

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Голливудская звезда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя своими дочками. Инцидент был заснят на камеру и опубликован в социальных сетях. «Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими дочерьми. Девочкам было 10 и 12 лет», — пишет Daily Mail Online. Родившийся в Германии актер проработал в США более 30 лет. Он известен по таким картинам, как «Спиди-гонщик», «Валькирия» и франшизе «Индиана Джонс». На момент гибели Оливеру исполнился 51 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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