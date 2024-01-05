В ХМАО погиб водитель, который врезался в припаркованную фуру

В Сургутском районе (ХМАО) погиб водитель, который на скорости врезался в стоящую фуру. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.
«На 19 км трассы Сургут — Лянтор 5 января произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и не справился с управлением. Он допустил наезд на припаркованное на островке безопасности грузовое транспортное средство Mercedes», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии водитель Lada погиб.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Очевидцы сообщали, что в ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Они также рассказали, что водитель грузового транспорта менял колеса, когда произошла трагедия.
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