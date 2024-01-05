Происшествия ДТП В ХМАО погиб водитель, который врезался в припаркованную фуру 06 января 2024 в 01:07 Размер текста - 17 + Водитель врезался в фуру, потому что не выбрал безопасную скорость движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) погиб водитель, который на скорости врезался в стоящую фуру. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. «На 19 км трассы Сургут — Лянтор 5 января произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и не справился с управлением. Он допустил наезд на припаркованное на островке безопасности грузовое транспортное средство Mercedes», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии водитель Lada погиб. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы сообщали, что в ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Они также рассказали, что водитель грузового транспорта менял колеса, когда произошла трагедия. В Сургутском районе (ХМАО) погиб водитель, который на скорости врезался в стоящую фуру. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. «На 19 км трассы Сургут — Лянтор 5 января произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и не справился с управлением. Он допустил наезд на припаркованное на островке безопасности грузовое транспортное средство Mercedes», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии водитель Lada погиб. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы сообщали, что в ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Они также рассказали, что водитель грузового транспорта менял колеса, когда произошла трагедия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям