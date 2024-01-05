05 января 2024
04 января 2024

В ХМАО погиб водитель, который врезался в припаркованную фуру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Водитель врезался в фуру, потому что не выбрал безопасную скорость движения Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) погиб водитель, который на скорости врезался в стоящую фуру. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

«На 19 км трассы Сургут — Лянтор 5 января произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и не справился с управлением. Он допустил наезд на припаркованное на островке безопасности грузовое транспортное средство Mercedes», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии водитель Lada погиб.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщали, что в ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Они также рассказали, что водитель грузового транспорта менял колеса, когда произошла трагедия.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе (ХМАО) погиб водитель, который на скорости врезался в стоящую фуру. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. «На 19 км трассы Сургут — Лянтор 5 января произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия и не справился с управлением. Он допустил наезд на припаркованное на островке безопасности грузовое транспортное средство Mercedes», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате аварии водитель Lada погиб. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцы сообщали, что в ХМАО легковушка на скорости врезалась в обездвиженную фуру. Они также рассказали, что водитель грузового транспорта менял колеса, когда произошла трагедия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...