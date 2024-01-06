Нацпроект РФ «Беспилотные авиасистемы» утвердили окончательно

В России окончательно утвердили национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Он будет опубликован в январе. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
«В январе будет опубликован окончательно утвержденный национальный проект „Беспилотные авиационные системы“ и пять федеральных проектов, входящих в его состав», — передает слова Белоусова ТАСС. Нацпроект был окончательно утвержден на заседании проектного комитета 26 декабря 2023 года.
Исходя из прогнозов, которые заложены в новом проекте, более 32 тысяч авиабеспилотников в год планируется производить к 2030 году. Объем финансирования «Беспилотных авиационных систем» до того года составит 696 миллиарда рублей.
Андрей Белоусов ранее заявлял, что проект по развитию беспилотных авиационных систем начнет работать с 1 января 2024 года, передает телеканал 360. По его словам, отечественные образцы БПЛА соответствуют мировым уровням. Также первый вице-премьер РФ отметил необходимость большой работы, которая предстоит в отрасли БАС, передает «Национальная служба новостей». Документ на тот момент направляли на финальное утверждение.
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