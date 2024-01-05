05 января 2024
04 января 2024

У жителей ХМАО после рекламы о тараканах в домах заводятся насекомые. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
В ХМАО жители дома жалуются на неизвестных, после которых в доме заводятся тараканы Фото:

Жители одного из домов Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на парней, которые расклеивают рекламу про тараканов, а после насекомые появляются в подъездах. Об этом они сообщили в соцсетях.

«На Северной, 28а ходили парни 3 января рекламку клеили про тараканчиков, а 5 января насекомые вылезли. При этом насекомых не было, так как весь дом протравили. Теперь ходим и проверяем все этажи каждый вечер», — написали владельцы дома в telegram-канале «ЧП Нижневартовске».

Ранее в тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов. По словам одного из жителей, насекомые в подъезде его дома «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции.

Фото:

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Жители одного из домов Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на парней, которые расклеивают рекламу про тараканов, а после насекомые появляются в подъездах. Об этом они сообщили в соцсетях. «На Северной, 28а ходили парни 3 января рекламку клеили про тараканчиков, а 5 января насекомые вылезли. При этом насекомых не было, так как весь дом протравили. Теперь ходим и проверяем все этажи каждый вечер», — написали владельцы дома в telegram-канале «ЧП Нижневартовске». Ранее в тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов. По словам одного из жителей, насекомые в подъезде его дома «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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