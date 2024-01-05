Жители одного из домов Нижневартовска (ХМАО) пожаловались на парней, которые расклеивают рекламу про тараканов, а после насекомые появляются в подъездах. Об этом они сообщили в соцсетях.
«На Северной, 28а ходили парни 3 января рекламку клеили про тараканчиков, а 5 января насекомые вылезли. При этом насекомых не было, так как весь дом протравили. Теперь ходим и проверяем все этажи каждый вечер», — написали владельцы дома в telegram-канале «ЧП Нижневартовске».
Ранее в тюменские многоэтажки начали подкидывать тараканов. По словам одного из жителей, насекомые в подъезде его дома «завелись» спустя несколько дней после того, как на входе в подъезд появилось объявление с предложением о проведении платной дезинсекции.
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