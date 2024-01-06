NYP: погибший голливудский актер Оливер передал «привет из рая» перед смертью. Фото

06 января 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе 6 января Фото: соцсети Кристиана Оливера Голливудский актер Кристиан Оливер, погибший вместе с дочерьми 6 января в авиакатастрофе, незадолго до смерти опубликовал в соцсетях пост, где передал «привет из рая». Об этом написали в The New York Post. «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в обращении Кристофера Оливера. Само издание назвало пост актера «жутким». Ранее стало известно о гибели Оливера в результате авиакатастрофы на Карибах. На борту с актером также находились его две маленькие дочери. Фото: соцсети Кристиана Оливера

Голливудский актер Кристиан Оливер, погибший вместе с дочерьми 6 января в авиакатастрофе, незадолго до смерти опубликовал в соцсетях пост, где передал «привет из рая». Об этом написали в The New York Post. «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в обращении Кристофера Оливера. Само издание назвало пост актера «жутким». Ранее стало известно о гибели Оливера в результате авиакатастрофы на Карибах. На борту с актером также находились его две маленькие дочери.