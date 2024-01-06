Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе 6 января
Голливудский актер Кристиан Оливер, погибший вместе с дочерьми 6 января в авиакатастрофе, незадолго до смерти опубликовал в соцсетях пост, где передал «привет из рая». Об этом написали в The New York Post.
«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в обращении Кристофера Оливера. Само издание
Ранее стало известно о гибели Оливера в результате авиакатастрофы на Карибах. На борту с актером также находились его две маленькие дочери.
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