NYP: погибший голливудский актер Оливер передал «привет из рая» перед смертью. Фото

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Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе 6 января
Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе 6 января Фото:

Голливудский актер Кристиан Оливер, погибший вместе с дочерьми 6 января в авиакатастрофе, незадолго до смерти опубликовал в соцсетях пост, где передал «привет из рая». Об этом написали в The New York Post.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в обращении Кристофера Оливера. Само издание назвало пост актера «жутким».

Ранее стало известно о гибели Оливера в результате авиакатастрофы на Карибах. На борту с актером также находились его две маленькие дочери.

Фото:

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Голливудский актер Кристиан Оливер, погибший вместе с дочерьми 6 января в авиакатастрофе, незадолго до смерти опубликовал в соцсетях пост, где передал «привет из рая». Об этом написали в The New York Post. «Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в обращении Кристофера Оливера. Само издание назвало пост актера «жутким». Ранее стало известно о гибели Оливера в результате авиакатастрофы на Карибах. На борту с актером также находились его две маленькие дочери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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