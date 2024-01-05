В Пермском крае в 2023 году из-за климата снизилась выработка электроэнергии

06 января 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Выработка электричества снизилась из-за климатических особенностей 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Выработка электроэнергии Камской ГЭС в Перми в 2023 году снизилась на 27%. Это произошло из-за климатических особенностей зимы, а также прошлогодних весны и лета, сообщили на станции. «Выработка электроэнергии Камской ГЭС снизилась на 27%. Это вызвано малоснежной зимой 2022—2023 годов, что сформировало общий дефицит снега на территории региона. Ранняя весна и аномально быстрый сход привели к раннему половодью», — сообщили на станции. Информацию приводит «Коммерсант Прикамье». Максимальный приток воды в Камское водохранилище был ниже средних показателей. Лето в Пермском крае оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений, что привело к обмелению Камы. В апреле 2023 года на Камской ГЭС зафиксировали самое раннее начало половодья за всю историю существования станции. По этой причине была начата работа в режиме пропуска половодья, и отметка полного наполнения водохранилища составляла 108,5 метров. Максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидался с 25 апреля по 5 мая.

Выработка электроэнергии Камской ГЭС в Перми в 2023 году снизилась на 27%. Это произошло из-за климатических особенностей зимы, а также прошлогодних весны и лета, сообщили на станции. «Выработка электроэнергии Камской ГЭС снизилась на 27%. Это вызвано малоснежной зимой 2022—2023 годов, что сформировало общий дефицит снега на территории региона. Ранняя весна и аномально быстрый сход привели к раннему половодью», — сообщили на станции. Информацию приводит «Коммерсант Прикамье». Максимальный приток воды в Камское водохранилище был ниже средних показателей. Лето в Пермском крае оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений, что привело к обмелению Камы. В апреле 2023 года на Камской ГЭС зафиксировали самое раннее начало половодья за всю историю существования станции. По этой причине была начата работа в режиме пропуска половодья, и отметка полного наполнения водохранилища составляла 108,5 метров. Максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидался с 25 апреля по 5 мая.