В Пермском крае в 2023 году из-за климата снизилась выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии Камской ГЭС в Перми в 2023 году снизилась на 27%. Это произошло из-за климатических особенностей зимы, а также прошлогодних весны и лета, сообщили на станции.
«Выработка электроэнергии Камской ГЭС снизилась на 27%. Это вызвано малоснежной зимой 2022—2023 годов, что сформировало общий дефицит снега на территории региона. Ранняя весна и аномально быстрый сход привели к раннему половодью», — сообщили на станции. Информацию приводит «Коммерсант Прикамье».
Максимальный приток воды в Камское водохранилище был ниже средних показателей. Лето в Пермском крае оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений, что привело к обмелению Камы.
В апреле 2023 года на Камской ГЭС зафиксировали самое раннее начало половодья за всю историю существования станции. По этой причине была начата работа в режиме пропуска половодья, и отметка полного наполнения водохранилища составляла 108,5 метров. Максимальный приток к створу Камской ГЭС ожидался с 25 апреля по 5 мая.
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