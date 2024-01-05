05 января 2024
04 января 2024

Энергетики произведут веерное отключение света во многих районах Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
Веерное отключение света во многих районах Салехарда Фото:

Энергетики будут производить «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. Ситуация продлится до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей, сообщает мэрия города. Интервал отключения — 2 часа.

«Энергетики информируют, что до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей, в связи с дефицитом электроэнергии в сетях будут производится „веерные“ отключения районов города. Интервал отключения — 2 часа», — сказано в telegram-канале ведомства.

Отключения начались с 09:30. Первыми без электроэнергии остались в центральной части города, в старом городе в районе Храма Петра и Павла и на втором отделении.

Ночью 6 января в Салехарде бригада «РСК Ямала» устранила аварию, из-за которой в разных районах города отсутствовал свет. В 3:21 произошло аварийное отключение, в 06:01 подача электроэнергии была полностью восстановлена.

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Энергетики будут производить «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. Ситуация продлится до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей, сообщает мэрия города. Интервал отключения — 2 часа. «Энергетики информируют, что до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей, в связи с дефицитом электроэнергии в сетях будут производится „веерные“ отключения районов города. Интервал отключения — 2 часа», — сказано в telegram-канале ведомства. Отключения начались с 09:30. Первыми без электроэнергии остались в центральной части города, в старом городе в районе Храма Петра и Павла и на втором отделении. Ночью 6 января в Салехарде бригада «РСК Ямала» устранила аварию, из-за которой в разных районах города отсутствовал свет. В 3:21 произошло аварийное отключение, в 06:01 подача электроэнергии была полностью восстановлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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