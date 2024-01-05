Энергетики произведут веерное отключение света во многих районах Салехарда

Энергетики будут производить «веерные» отключения электроэнергии во многих районах Салехарда. Ситуация продлится до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей, сообщает мэрия города. Интервал отключения — 2 часа.
«Энергетики информируют, что до завершения аварийно-восстановительных работ на линиях Россетей, в связи с дефицитом электроэнергии в сетях будут производится „веерные“ отключения районов города. Интервал отключения — 2 часа», — сказано в telegram-канале ведомства.
Отключения начались с 09:30. Первыми без электроэнергии остались в центральной части города, в старом городе в районе Храма Петра и Павла и на втором отделении.
Ночью 6 января в Салехарде бригада «РСК Ямала» устранила аварию, из-за которой в разных районах города отсутствовал свет. В 3:21 произошло аварийное отключение, в 06:01 подача электроэнергии была полностью восстановлена.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.