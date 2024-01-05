В ЯНАО энергетики решили проблему с отключением света в городе

В домах Салехарда произошло аварийное отключение света
В Салехарде (ЯНАО) бригада «РСК Ямала» устранила аварию, из-за которой в разных районах города отсутствовал свет. Об этом сообщила администрация города.
«В 3:21 произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач Надым — Салехард. Сейчас электроснабжение восстановлено. Профильными службами будет проведено всестороннее изучение причин инцидента», — написала администрация города в telegram-канале.
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