05 января 2024
04 января 2024

В ЯНАО энергетики решили проблему с отключением света в городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
В домах Салехарда произошло аварийное отключение света Фото:

В Салехарде (ЯНАО) бригада «РСК Ямала» устранила аварию, из-за которой в разных районах города отсутствовал свет. Об этом сообщила администрация города.

«В 3:21 произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач Надым — Салехард. Сейчас электроснабжение восстановлено. Профильными службами будет проведено всестороннее изучение причин инцидента», — написала администрация города в telegram-канале.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) бригада «РСК Ямала» устранила аварию, из-за которой в разных районах города отсутствовал свет. Об этом сообщила администрация города. «В 3:21 произошло аварийное отключение на высоковольтной линии электропередач Надым — Салехард. Сейчас электроснабжение восстановлено. Профильными службами будет проведено всестороннее изучение причин инцидента», — написала администрация города в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...