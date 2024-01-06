Свердловские власти назвали причину дефицита куриного мяса в магазинах

Дефицит куриного мяса в Екатеринбурге возник из-за январских праздников

06 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев заверили, что проблем с поставками мяса курицы нет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Опустевшие холодильники с мясом в супермаркетах Екатеринбурга власти объяснили январскими праздниками. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Производители продукции из мяса птицы в Свердловской области работают стабильно. Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни. Скоропортящиеся продукты заводят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения», — заявили в ДИПе. Специалисты министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона проводят ежедневный мониторинг во всех торговых сетях региона. «Ситуация по отсутствию мяса птицы локальна — она сложилась в нескольких магазинах в одном из районов Екатеринбурга. Поставки товара от производителя в распределительный центр торговой сети начались 3 января. В настоящий момент производится доставка курицы из распределительного центра в магазины. В ближайшее время ассортимент продукции на прилавках будет восстановлен», — отметили в ДИПе. Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом в супермаркетах. Отсутствие мясной продукции возникло в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опустевшие холодильники с мясом в супермаркетах Екатеринбурга власти объяснили январскими праздниками. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Производители продукции из мяса птицы в Свердловской области работают стабильно. Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период длинных январских выходных она традиционно ниже, чем в иные дни. Скоропортящиеся продукты заводят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения», — заявили в ДИПе. Специалисты министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона проводят ежедневный мониторинг во всех торговых сетях региона. «Ситуация по отсутствию мяса птицы локальна — она сложилась в нескольких магазинах в одном из районов Екатеринбурга. Поставки товара от производителя в распределительный центр торговой сети начались 3 января. В настоящий момент производится доставка курицы из распределительного центра в магазины. В ближайшее время ассортимент продукции на прилавках будет восстановлен», — отметили в ДИПе. Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом в супермаркетах. Отсутствие мясной продукции возникло в торговых точках: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток».