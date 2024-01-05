05 января 2024

В Екатеринбурге с прилавков магазинов пропало куриное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика. Магнитогорск, курица, птица
В магазинах уральской столицы опустели полки с мясом курицы Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом в супермаркетах. Такая ситуация возникла в магазинах: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток» (входят в X5 Retail Group).

«Заметил, что с прилавков магазинов пропало мясо курицы. Обошел „Пятерочки“ на Амундсена, Академика Постовского, бульваре Денисова-Уральского, Академика Бардина, „Чижик“ на Волгоградской и „Перекресток“ на Амундсена. Читал про отмазки магазинов насчет снегопадов, потом 40-градусных морозов. Нынче-то что?» — пишет Е1.

Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались, что полки магазинов опустели в преддверии Нового года. Трудности с поставкой товаров возникли из-за погодных условий. Тогда с нехваткой продуктов питания горожане столкнулись в сети розничных магазинов «Магнит».

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Жители Екатеринбурга пожаловались на пустые холодильники с мясом в супермаркетах. Такая ситуация возникла в магазинах: «Пятерочка», «Чижик», «Перекресток» (входят в X5 Retail Group). «Заметил, что с прилавков магазинов пропало мясо курицы. Обошел „Пятерочки“ на Амундсена, Академика Постовского, бульваре Денисова-Уральского, Академика Бардина, „Чижик“ на Волгоградской и „Перекресток“ на Амундсена. Читал про отмазки магазинов насчет снегопадов, потом 40-градусных морозов. Нынче-то что?» — пишет Е1. Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее жители Екатеринбурга пожаловались, что полки магазинов опустели в преддверии Нового года. Трудности с поставкой товаров возникли из-за погодных условий. Тогда с нехваткой продуктов питания горожане столкнулись в сети розничных магазинов «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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