Стали известны подробности о тюменце, который выиграл миллиард

06 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Тюменец, выигравший миллиард, все еще не найден Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Столото» уже пять дней разыскивает победителя из Тюмени, который выиграл миллиард рублей. Билет был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года, известно из пресс-релиза компании. «„Столото “ разыскивает победителя из Тюмени, выигравшего миллиард рублей в новогоднем тираже „Русского лото“. <…> Известно, что билет, который по итогам розыгрыша принес своему обладателю или обладательнице выигрыш в миллиард рублей, был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж „Русского лото“ 7 декабря 2023 года», — написано в документе. Также известно, что билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» в ТЦ «Дарина» по адресу: город Тюмень, улица Дмитрия Менделеева, 18. Продавцом счастливого билета была Марина Клюсова, она очень рада за победителя и желает, чтоб он поскорее нашелся. Житель Тюменской области выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ.

«Столото» уже пять дней разыскивает победителя из Тюмени, который выиграл миллиард рублей. Билет был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года, известно из пресс-релиза компании. «„Столото “ разыскивает победителя из Тюмени, выигравшего миллиард рублей в новогоднем тираже „Русского лото“. <…> Известно, что билет, который по итогам розыгрыша принес своему обладателю или обладательнице выигрыш в миллиард рублей, был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж „Русского лото“ 7 декабря 2023 года», — написано в документе. Также известно, что билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» в ТЦ «Дарина» по адресу: город Тюмень, улица Дмитрия Менделеева, 18. Продавцом счастливого билета была Марина Клюсова, она очень рада за победителя и желает, чтоб он поскорее нашелся. Житель Тюменской области выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ.