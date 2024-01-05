05 января 2024

Стали известны подробности о тюменце, который выиграл миллиард

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, столото, государственные лотереи
Тюменец, выигравший миллиард, все еще не найден Фото:

«Столото» уже пять дней разыскивает победителя из Тюмени, который выиграл миллиард рублей. Билет был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года, известно из пресс-релиза компании.

«„Столото “ разыскивает победителя из Тюмени, выигравшего миллиард рублей в новогоднем тираже „Русского лото“. <…> Известно, что билет, который по итогам розыгрыша принес своему обладателю или обладательнице выигрыш в миллиард рублей, был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж „Русского лото“ 7 декабря 2023 года», — написано в документе.

Также известно, что билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» в ТЦ «Дарина» по адресу: город Тюмень, улица Дмитрия Менделеева, 18. Продавцом счастливого билета была Марина Клюсова, она очень рада за победителя и желает, чтоб он поскорее нашелся.

Житель Тюменской области выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ.

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«Столото» уже пять дней разыскивает победителя из Тюмени, который выиграл миллиард рублей. Билет был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года, известно из пресс-релиза компании. «„Столото “ разыскивает победителя из Тюмени, выигравшего миллиард рублей в новогоднем тираже „Русского лото“. <…> Известно, что билет, который по итогам розыгрыша принес своему обладателю или обладательнице выигрыш в миллиард рублей, был приобретен в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж „Русского лото“ 7 декабря 2023 года», — написано в документе. Также известно, что билет был куплен в фирменной точке продаж «Столото» в ТЦ «Дарина» по адресу: город Тюмень, улица Дмитрия Менделеева, 18. Продавцом счастливого билета была Марина Клюсова, она очень рада за победителя и желает, чтоб он поскорее нашелся. Житель Тюменской области выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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