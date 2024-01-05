В Челябинске городские службы в праздничные дни в круглосуточном режиме убирают снег. Задействованы 320 единиц техники и 525 рабочих, за сутки полигон принял 26,4 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Сегодня, 6 января, город убирают 320 единиц техники и 525 рабочих. Все силы подрядчиков брошены на ликвидацию заужений, очистку тротуаров и остановок, а также вывоз снега. За сутки полигон принял 26,4 тысячи кубометров снега», — отмечает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.
Жилые кварталы от снега расчищают 950 дворников и 41 единица техники. Несмотря на праздничные дни, все службы города и руководители администраций работают в круглосуточном режиме, отметили в мэрии.
Синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды. На Челябинскую область надвигается метель. 7 января в отдельных районах региона снова ожидаются снег, метели, снежные заносы. Также прогнозируется похолодание до -30 градусов, отмечают в челябинском гидрометеоцентре.
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