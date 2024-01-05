05 января 2024

Из Челябинска за сутки коммунальщики вывезли почти 30 тысяч кубометров снега. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, уборка снега, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз
В Челябинске городские службы в праздничные дни работают в круглосуточном режиме Фото:

В Челябинске городские службы в праздничные дни в круглосуточном режиме убирают снег. Задействованы 320 единиц техники и 525 рабочих, за сутки полигон принял 26,4 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сегодня, 6 января, город убирают 320 единиц техники и 525 рабочих. Все силы подрядчиков брошены на ликвидацию заужений, очистку тротуаров и остановок, а также вывоз снега. За сутки полигон принял 26,4 тысячи кубометров снега», — отмечает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

Жилые кварталы от снега расчищают 950 дворников и 41 единица техники. Несмотря на праздничные дни, все службы города и руководители администраций работают в круглосуточном режиме, отметили в мэрии.

Синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды. На Челябинскую область надвигается метель. 7 января в отдельных районах региона снова ожидаются снег, метели, снежные заносы. Также прогнозируется похолодание до -30 градусов, отмечают в челябинском гидрометеоцентре.

Жилые кварталы от снега чистят 950 дворников
Жилые кварталы от снега чистят 950 дворников

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске городские службы в праздничные дни в круглосуточном режиме убирают снег. Задействованы 320 единиц техники и 525 рабочих, за сутки полигон принял 26,4 тысячи кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Сегодня, 6 января, город убирают 320 единиц техники и 525 рабочих. Все силы подрядчиков брошены на ликвидацию заужений, очистку тротуаров и остановок, а также вывоз снега. За сутки полигон принял 26,4 тысячи кубометров снега», — отмечает пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Жилые кварталы от снега расчищают 950 дворников и 41 единица техники. Несмотря на праздничные дни, все службы города и руководители администраций работают в круглосуточном режиме, отметили в мэрии. Синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды. На Челябинскую область надвигается метель. 7 января в отдельных районах региона снова ожидаются снег, метели, снежные заносы. Также прогнозируется похолодание до -30 градусов, отмечают в челябинском гидрометеоцентре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...