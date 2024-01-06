06 января 2024

Стали известны подробности смерти внука Никиты Хрущева

SHOT: перед смертью внук Хрущева сообщил другу, что ему стало плохо
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
К приезду экстренных служб Алексей был мертв Фото:

Незадолго до своей смерти внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей в телефонном разговоре с другом рассказал, что ему стало плохо. Он говорил и сильно хрипел, сообщает telegram-канал SHOT.

«Незадолго до смерти внук Хрущева позвонил другу. Он сообщил, что ему стало плохо», — указано в сообщении в telegram-канале. В тот момент Аджубей говорил с трудом и сильно хрипел. К приезду экстренных служб он был мертв. Причина смерти устанавливается.

Внук бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в Москве 6 января 2024 года. Тело 69-летнего Алексея Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской. Алексей Алексеевич Аджубей — сын известного советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Хрущева Рады.

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Незадолго до своей смерти внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей в телефонном разговоре с другом рассказал, что ему стало плохо. Он говорил и сильно хрипел, сообщает telegram-канал SHOT. «Незадолго до смерти внук Хрущева позвонил другу. Он сообщил, что ему стало плохо», — указано в сообщении в telegram-канале. В тот момент Аджубей говорил с трудом и сильно хрипел. К приезду экстренных служб он был мертв. Причина смерти устанавливается. Внук бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в Москве 6 января 2024 года. Тело 69-летнего Алексея Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской. Алексей Алексеевич Аджубей — сын известного советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Хрущева Рады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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