Стали известны подробности смерти внука Никиты Хрущева

Незадолго до своей смерти внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей в телефонном разговоре с другом рассказал, что ему стало плохо. Он говорил и сильно хрипел, сообщает telegram-канал SHOT.
«Незадолго до смерти внук Хрущева позвонил другу. Он сообщил, что ему стало плохо», — указано в сообщении в telegram-канале. В тот момент Аджубей говорил с трудом и сильно хрипел. К приезду экстренных служб он был мертв. Причина смерти устанавливается.
Внук бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер в Москве 6 января 2024 года. Тело 69-летнего Алексея Аджубея обнаружили в его квартире на Тверской. Алексей Алексеевич Аджубей — сын известного советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Хрущева Рады.
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