05 января 2024

Мэрия Салехарда предупредила жителей об отключении света в северной части города

© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетика, подстанция, трансформатор. Челябинск, подстанция, энергетика, электричество, трансформатор, не влезай убьет
В Салехарде начнут переключать потребителей с резервных источников электроснабжения на постоянные Фото:

В северной части Салехарда с 17:00 отключат электричество, чтобы переключить потребителей с резервных источников электроснабжения на постоянные. Об этом предупредила мэрия города.

«Для запуска восстановленной системы электроснабжения и переключения потребителей с резервных линий на постоянные источники электроснабжения, в 17:00 будет временно прекращена подача электроэнергии», — написало ведомство в своем telegram-канале. Также там указано, что это коснется только северной части города.

Сообщается, что отключение произойдет во всех социальных, общественных учреждениях и жилых домах по улицам Богдана Кнунянца и Объездная, а также в районах Гидропорт, Ангальский Мыс, Комбинат, ДНТ Надежда. Работы займут примерно 30 минут.

Авария на высоковольтной линии Надым-Салехард, по предварительным данным, произошла из-за погодных условий. Ростехнадзор проведет проверку и выяснит причины происшествия.

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В северной части Салехарда с 17:00 отключат электричество, чтобы переключить потребителей с резервных источников электроснабжения на постоянные. Об этом предупредила мэрия города. «Для запуска восстановленной системы электроснабжения и переключения потребителей с резервных линий на постоянные источники электроснабжения, в 17:00 будет временно прекращена подача электроэнергии», — написало ведомство в своем telegram-канале. Также там указано, что это коснется только северной части города. Сообщается, что отключение произойдет во всех социальных, общественных учреждениях и жилых домах по улицам Богдана Кнунянца и Объездная, а также в районах Гидропорт, Ангальский Мыс, Комбинат, ДНТ Надежда. Работы займут примерно 30 минут. Авария на высоковольтной линии Надым-Салехард, по предварительным данным, произошла из-за погодных условий. Ростехнадзор проведет проверку и выяснит причины происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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