Мэрия Салехарда предупредила жителей об отключении света в северной части города

В северной части Салехарда с 17:00 отключат электричество, чтобы переключить потребителей с резервных источников электроснабжения на постоянные. Об этом предупредила мэрия города.
«Для запуска восстановленной системы электроснабжения и переключения потребителей с резервных линий на постоянные источники электроснабжения, в 17:00 будет временно прекращена подача электроэнергии», — написало ведомство в своем telegram-канале. Также там указано, что это коснется только северной части города.
Сообщается, что отключение произойдет во всех социальных, общественных учреждениях и жилых домах по улицам Богдана Кнунянца и Объездная, а также в районах Гидропорт, Ангальский Мыс, Комбинат, ДНТ Надежда. Работы займут примерно 30 минут.
Авария на высоковольтной линии Надым-Салехард, по предварительным данным, произошла из-за погодных условий. Ростехнадзор проведет проверку и выяснит причины происшествия.
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