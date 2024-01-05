В Челябинске полицейские Дед Мороз и Снегурочка посетили главную елку региона. Фото

06 января 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Дети вместе с родителями рассказывали Деду Морозу любимые стихи, пели песни и водили хороводы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске накануне Рождества Христова полицейские, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, посетили главную елку региона на площади Революции, где поздравили ребят и их родителей с праздниками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полицейские ГУ МВД области в костюмах новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки — посетили главную елку Челябинской области на площади Революции. Для детей и их родителей, пришедших в этот день в ледовый городок, это был неожиданный сюрприз», — отметили в пресс-службе ведомства. Дети вместе с родителями рассказывали любимые стихи, пели песни и водили хороводы. Не забыл Дед Мороз посетить и семьи своих коллег, проходящих службу в подразделениях областного главка и территориальных органов МВД региона. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уделяет этой традиции особое внимание. Несколько десятков полицейских Дедов Морозов поздравили почти девять тысяч ребят. Не остались без внимания и семьи сотрудников, находящихся в командировке на Северном Кавказе и новых российских территориях. Также полицейские поздравили детей своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, воспитанников подшефных детских домов, центров помощи и ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники полиции Челябинской области праздничным клипом поздравили южноуральцев с предстоящим Новым годом. Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Юрия Мирошникова, которая так и называется «С Новым годом!» В съемках клипа приняла участие семья полицейских Гучко. Дети рассказывали Деду Морозу и Снегурочке стихи и пели песни Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области Полицейский Дед Мороз посетил главную елку Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске накануне Рождества Христова полицейские, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, посетили главную елку региона на площади Революции, где поздравили ребят и их родителей с праздниками. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полицейские ГУ МВД области в костюмах новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки — посетили главную елку Челябинской области на площади Революции. Для детей и их родителей, пришедших в этот день в ледовый городок, это был неожиданный сюрприз», — отметили в пресс-службе ведомства. Дети вместе с родителями рассказывали любимые стихи, пели песни и водили хороводы. Не забыл Дед Мороз посетить и семьи своих коллег, проходящих службу в подразделениях областного главка и территориальных органов МВД региона. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уделяет этой традиции особое внимание. Несколько десятков полицейских Дедов Морозов поздравили почти девять тысяч ребят. Не остались без внимания и семьи сотрудников, находящихся в командировке на Северном Кавказе и новых российских территориях. Также полицейские поздравили детей своих коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, воспитанников подшефных детских домов, центров помощи и ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники полиции Челябинской области праздничным клипом поздравили южноуральцев с предстоящим Новым годом. Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Юрия Мирошникова, которая так и называется «С Новым годом!» В съемках клипа приняла участие семья полицейских Гучко.